Četiri imena za koja kažu da su povezana sa anđelima: Donose radost i sreću za ceo život

Veruje se da su ova četiri imena za devojčice i dečake povezana sa anđelima – donose radost i sreću za ceo život!

Anđeoska zaštita od rođenja. Ova imena nose moćnu energiju – garantuju radost i sreću za ceo život!

Ime nikada nikoga nije nagrdilo, ali opet, postoje ona imena koja, sama po sebi, donose anđeosku zaštitu.

Prenosimo vam listu imena za devojčice i dečake za koja se smatra da donose radost i sreću za ceo život.

Srećna ženska imena:

1. Elena – Simbolika ovog imena je predivna i može se tumačiti na sledeće načine: „ona koja je sjajna i blistava“; „ona koja donosi radost i sreću u svaki dom“; „lepa i sija spolja i iznutra“; „ona koja je blistava i puna vrlina i lepote“; „ćerka Sunca, zrači dobrotom“. Verovalo se da žene sa ovim imenom mogu napredovati u životu i da će ih uvek pratiti svetla energija.

2. Natalija – Ime hrišćanskog porekla sa značenjem „blagoslovena“ ili „rođena na Božić“. Smatra se da ovo ime donosi posebnu energiju, sreću i blagoslove, a da je Natalija samouverena dama koja uporno prevazilaze sve poteškoće i lako rešavaju probleme.

3. Tatjana – Značenje ovog imena je najpre „veliki“, „grandiozan“, „džinovski“. Simbolično, žene sa ovim imenom su „rođene da budu grandiozne i urade velike stvari“ ili „stvorena je za velika dela“. Tumačenje ovog imena je i „vatrena kraljica“. Smatra se da Tatjana uvek ima pozitivan stav prema životu i da lako ostvaruje uspeh.

4. Irina – Ovo ime zrači mir, spokoj i blaženstvo, a nosi ga „ona koja donosi mir“; „produhovljena i blaga žena“; „blaga i vrlo plemenita osoba“; „žena sa divnom energijom“. Smatra se da Irina ima višu misiju u svom životu i da može postići velike stvari i ostvariti ambiciozne ciljeve na mnogim poljima.

Srećna muška imena:

1. Aleksandar – Ime Aleksandar u prevodu sa grčkog jezika znači „onaj koji je zaštitnik ljudi“ ili „zaštitnik“; „čovek koji štiti druge“; „osoba koja pomaže svima“. On je rođeni vođa velikog srca koji zna kako da se ostvari u životu, ali i pozitivno utiče na druge.

2. Nikola – U bukvalnom prevodu sa latinskog i grčkog, ime Nikola znači „narod pobeđuje“, ali ovo ime simbolično no znači „pobeda“, „osoba koja pobeđuje“; „borac za pravdu“; „zaštitnik“. Ljudi sa ovim imenom prema njegovom značenju imaju snažnu energiju i karakter i lako mogu pronaći zajednički jezik sa ljudima. Pravdoljubivi su.

3. Mihailo – Ime hrišćanskog porekla koje znači „onaj koji je poslat od Boga“; „sluga Božji“; „bogumili“; „anđeo“. Ovo je ime povezano s anđelima i nosi jednu divnu energiju i veličinu.

4. Vasilije – u prevodu sa starogrčkog znači „carski“ ili „car“. Muškarci sa ovim imenom su strpljivi, odlučni i ambiciozni. Uzimaju životu u svoje ruke i trude se da postignu sve svoje ciljeve. Posvećeni su pobedi i rođeni su kao vođe.

