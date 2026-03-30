Četiri najposlušnija psa: Veterinarka otkriva koje rase je najlakše dresirati

Neke rase pasa su poznate po svojoj inteligenciji i poslušnosti, što ih čini lakšim za obuku i život sa vlasnicima, a veterinar dr. Rebeka Mekmilan, otkrila koje rase su najposlušnije i najbolje reaguju na obuku. Prema njenom iskustvu ovo su četiri najposlušnija psa. Ključni faktor u poslušnosti leži u genetskoj predispoziciji, ali i u motivaciji psa.

„Psi koji su inteligentni i selektivno uzgajani za rad često su veoma poslušni i lako uče nove komande“, objasnila je veterinarka MekMilan za Ekpress. Ako im se obezbedi dovoljna mentalna stimulacija i fizička aktivnost, ovi psi mogu da budu izuzetno dobro vaspitani kućni ljubimci.

Četiri najposlušnija psa

Prema dr. MekMilan, četiri rase pasa koje se ističu po poslušnosti su:

Border koli – Veoma inteligentan pas koji brzo uči i izuzetno je motivisan za rad.

Standardna pudla – Pametan i energičan pas koji uživa u učenju novih trikova.

Labrador retriver – Lojalan, druželjubiv i veoma motivisan hranom, što ga čini odličnim za obuku.

Nemački ovčar – Pouzdan, hrabar i izuzetno poslušan, često se koristi u policiji i vojsci.

Zašto neki psi ne slušaju?

Ako vaš pas ne reaguje na komande, to može biti znak da nije dovoljno fizički i mentalno stimulisan. „Psi sa previše energije mogu biti nemirni i teško se mogu koncentrirati na obuku“, kaže veterinar.

Osim toga, moguće je da psa ne zanimaju nagrade koje mu nudite. Ako vaš ljubimac ne reaguje na redovne poslastice, probajte hranu veće vrednosti, kao što su komadi mesa ili sira. Još jedan važan faktor je okruženje u kojem trenirate psa.

„Uvek je bolje naučiti psa u tihom prostoru bez ometanja, nego pokušavati da ga naučite nekoliko komandi odjednom“, savetuje dr. MekMilan.

Šta je sa tvrdoglavim psima?

Neki psi imaju jake ličnosti i ponekad mogu izgledati tvrdoglavi ili nepredvidivi. Ali to ne znači da ih je nemoguće obučiti: „Sa strpljenjem i doslednošću, svaki pas može naučiti da sluša komande svog vlasnika.“

Važno je ne odustati i redovno ponavljati obuku kako bi pas stekao dobre navike i razvijao poslušnost.

(Net.hr)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com