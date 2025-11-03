Četiri stvari iz detinjstva kojih se ne sećate ako ste odrasli uz toksične roditelje

Ako ste odrasli uz toksične roditelje, to što vam delovi detinjstva nedostaju ne znači da s vama nešto nije u redu. To znači da ste preživeli. A sada, konačno, možete da počnete da živite.

Neki delovi detinjstva ostaju u magli. Ne zato što su beznačajni, već zato što su bili previše bolni da bi preživeli u svesti. Kada dete odrasta u kući gde je stalno na oprezu – gde ljubav ima uslov, a mir zavisi od raspoloženja roditelja – mozak uči da preživljava, ne da pamti.

1. Ne sećate se kako je izgledala bezbrižnost

Ako ste odrasli uz toksične roditelje, možda ne možete da prizovete osećaj igre bez straha. Dete koje stalno pazi šta sme da kaže ili uradi ne može da bude spontano. Ono uči da „čita prostoriju“, ne da bude dete.

Vizualizujte sada: kako bi izgledao jedan dan vašeg detinjstva da ste mogli da budete samo dete – bez potrebe da budete „dobri“ da biste zaslužili mir?

2. Ne pamtite prave izraze lica svojih roditelja

Mnogi odrasli kažu da ne mogu da se sete izraza lica svojih roditelja kad su bili srećni. To nije slučajno. Mozak filtrira preteće izraze (bes, prezir, razočaranje) i briše sve ostalo kako bi smanjio emocionalni udar. U praksi – to znači da vam je pamćenje o „lepim trenucima“ fragmentirano.

3. Ne sećate se podrške – jer je nije bilo

Toksični roditelji često veruju da „strogoća gradi karakter“. Umesto toga, ona gradi unutrašnju prazninu. Ako se ne sećate da vam je neko rekao „dobro si to uradio/la“, to nije zato što ste zaboravili – već zato što to nikada niste dovoljno čuli.

4. Ne sećate se sebe

Najtužniji deo: mnogi odrasli koji su preživeli toksično detinjstvo ne mogu jasno da se sete ko su bili pre nego što su počeli da se „štite“.

Vaša autentična verzija – dete koje voli, sanja, smeje se – postala je tiha da bi preživela.

Zašto je to važno

Ova sećanja nisu izgubljena zauvek. Telo ih pamti, čak i kada um ne može. Svaki put kada dozvolite sebi da se opustite, da osetite, da se ne trudite da budete „savršeni“ – vi vraćate delove sebe koje je toksično detinjstvo potisnulo.

Kako da počnete da vraćate sećanja

Zapišite slike, mirise ili osećaje koji vam spontano dolaze.

Pogledajte stare fotografije i dozvolite sebi da ne znate sve.

Razgovarajte sa terapeutom – ili makar sa nekim ko ume da sluša bez osude.

I zapamtite: nije vaša krivica što ne pamtite, ali jeste vaša moć da naučite kako da ponovo osećate.

(Index.hr)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com