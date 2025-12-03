Čim ustanete ujutru na Vavedenje izgovorite ovu moćnu molitvu da vas presveta Bogorodica sačuva od zla

Vavedenje, veliki crveni praznik, je dan čuda! Izgovorite molitvu Presvetoj Bogorodici da vas sačuva od svakog zla i usliši iskrene želje.

Sutra je Vavedenje, veliki crveni praznik! Vernici veruju da Bogorodica na ovaj dan uslišuje sve molitve.

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici sutra slave jedan od najvećih crvenih praznika posvećenih Bogorodici. U Srbiji pravoslavni vernici obeležavaju Vavedenje Presvete Bogorodice, Vavedenje, ili kako ga još zovu Sveta Prečista ili Ženska Bogorodica. Ovaj dan se obeležava crvenim slovom u pravoslavnom kalendaru i spada među 12 najvećih i najpoštovanijih hrišćanskih praznika.

Slavi se kao uspomena na dan kada je Bogorodica, u pratnji svojih roditelja Joakima i Ane, prvi put uvedena u hram Božji.

Bogorodica se smatra zaštitnicom žena porodilja i razna su narodna verovanja vezana za moć ikona na kojima je ona predstavljena. U nekim mestima se zadržao običaj da na Vavedenje nerotkinje odu da prespavaju u manastir, kako bi im Bogorodica podarila porod.

Takođe, prema običaju Vavedenje prestaju svadbe, koje se ne održavaju do prvih dana proleća.

Zaštita i spas: Zašto je važno izgovoriti molitvu

Prema verovanju, Presveta Bogorodica na sutrašnji dan uslišuje sve molitve, zbog čega je važno da sa njom iskreno podelite ono šta vas muči, sa čime se borite i šta zaista želite.

Upravo zato je najvažnije da jutro započnete obraćanjem Carici Nebeskoj, da vas sačuva od zla, neprijatelja i svih nevolja.

Moćna jutarnja molitva Presvetoj Bogorodici

Čim ustanete, izgovorite ove reči iskreno i sa verom u srcu:

„Kome ću zavapiti, i kome ću u svojoj nevolji priteći, ako ne Tebi, Carice Nebesa? Ko će čuti moj plač, i uzdahe moje primiti, ako ne Ti, Preneporočna, Nado hrišćana i Utočište nas, grešnika? Ko će nas, osim Tebe, u nesrećama našim zaštititi? Usliši jecaje moje i prikloni uho Svoje ka meni, Vladičice i Majko Boga mojega! Ne prezri onoga što traži Tvoju pomoć, i ne odbaci mene grešnog, Carice Nebeska! Nauči me da izvršavam volju Sina Tvojega i podari mi želju da svagda sledim Njegove zapovesti. Ne odstupaj od mene zbog mog roptanja u bolesti, radu i nedaćama, nego ostani Mati i Pokroviteljka meni, malodušnom, Carice moja Preblaga i Usrdna Zastupnice! Svojim zastupanjem pokrij moja pregrešenja, zaštiti me od vidljivih i nevidljivih neprijatelja, umekšaj srca onih, što mi smišljaju zlo i zagrej ih ljubavlju Hristovom. Meni pak nemoćnom podari Tvoju svemoćnu pomoć da pobedim svoje grešne navike kako bih, očišćen pokajanjem i sledeći vrlinski život, u zajedništvu sa svetom Crkvom proveo sve ostale dane mog zemnog tuđinovanja. Stani ispred mene, Nado svih hrišćana, u času okončanja moga i ukrepi moju veru u teškom i samrtnom času. Prilikom mog odlaska uznesi za mene, mnogogrešnog u ovom životu, Tvoje svemoćne molitve, da bi me Gospod opravdao i učinio pričasnikom Svojih beskonačnih radosti. Amin. „

Neka vas Bogorodica čuva od svakog zla

Ne propustite priliku da na Vavedenje uspostavite iskrenu vezu sa Presvetom Bogorodicom. Ova molitva je vaša duhovna zaštita i put ka pronalaženju unutrašnjeg mira i rešavanju problema.

Neka vas Njena blagost i pokroviteljstvo prate!

