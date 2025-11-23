Čovek sa zlatnom rukom: Kako je jedan zavet spasao 2,4 miliona beba

Džejms Harison, australijski državljanin, nesumnjivo je najslavniji davalac krvi na svetu. Tokom života nosio je nadimak „Čovek sa zlatnom rukom“ zbog svog izuzetnog doprinosa u spasavanju života. Njegova nesebična posvećenost davanju krvne plazme tokom više od šest decenija je medicinski fenomen, za koji se procenjuje da je spasao živote preko 2,4 miliona beba. Njegov jedinstveni dar, visoko i retko antitelo poznato kao Rh-negativni anti-D imunoglobulin (Anti-D), izdvaja ga u istoriji davanja krvi.

Početak zaveta koji spasava živote

Sve je počelo kada je Džejms sa 14 godina preživeo tešku operaciju grudi i dobio 13 jedinica transfuzije krvi. U tom trenutku je obećao sebi: kada poraste, on će dati krv kako bi vratio život koji mu je spasila dobrotom nepoznatih ljudi.

Tajna njegove „zlatne ruke“ leži u anti-D antitela, retkom i moćnom imunoglobulinu koji sprečava da Rh-negativne trudnice razviju antitela koja bi napala Rh-pozitivne bebe. Ova jednostavna, ali životno važna intervencija praktično je iskorenila Rhesus bolest u Australiji.

Harison je davao plazmu gotovo svake nedelje, ukupno 1.173 puta – što je zvaničan Ginisov rekord za najviše donacija krvi. Njegova doslednost i predanost nisu samo statistika – svaka donacija je direktno spasila život deteta, uključujući i njegovog unuka.

Moć pojedinca da promeni svet

Ova priča je više od medicinskog čuda. Ona je podsetnik koliko jedan posvećen čovek može uticati na milione života. Harrisonova hrabrost i doslednost inspirišu svakoga da razmisli kako i male akcije mogu imati ogroman efekat.

Harison je konačno dao svoju poslednju donaciju u maju 2018. godine u 81. godini, što je obavezna starosna granica za penzionisanje australijskih davaoca krvi. Njegova „zlatna ruka“ je možda otišla tada u penziju, ali njegovo izvanredno nasleđe altruizma ostaje trajno svedočanstvo moći jedne osobe da promeni milione života. Njegova priča nastavlja da inspiriše bezbroj drugih da nesebično daju i naprave razliku u svetu.

Džejms Harison je preminuo u snu u domu za stare u Novom Južnom Velsu, u Australiji, 17. februara ove godine. Imao je 88 godina.

Svaka kap krvi može biti most između života i smrti – i Džejms Harison je dokaz da jedna osoba može promeniti istoriju nebrojenih beba.

