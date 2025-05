Čovek tvrdi da je video šta nas čeka posle smrti: Evo šta se dešava dobrim, a šta zlim ljudima

Da li nestajemo ili živimo u nekom paralelnom svetu?

Ovaj anonimni čovjek tvrdi da se vratio iz mrtvih nakon što se utopio. Kada su ga spasioci izvukli iz vode, nije davao znakove života…

I dok se mnogi ljudi pitaju šta se dešava posle smrti, da li nestajemo ili živimo u nekom paralelnom svetu, jedan čovek tvrdi da je saznao odgovor na ta pitanja.

On se doslovno vratio iz mrtvih nakon što se utopio pre oko godinu i po dana. Kada su ga spasioci izvukli, nije davao znake života. Dok su ga oživljavali, putovao je u drugi svet.

Kaže da je video život posle smrti i šta se dešava dobrim a šta lošim ljudima. On je opisao svoje iskustvo, ali je odlučio da ostane anoniman.

Evo njegovog iskustva:

Dato mi je znanje kuda idu dobre duše, a gde se šalju loše. Kada umrete, znaćete da ste mrtvi jer će vam se desiti jedna od dve stvari – ili ćete proći kroz nešto što liči na tunel svetlosti ili ćete se naći na mestu gde nema ničega osim straha i tame.

Loše duše idu dublje u tu tamu (što zvuči zaista zastrašujuće). To mesto nema svetlost i na tom mestu znaš da si došao u pakao i da ćeš tu biti zauvek. Tama te ostavlja u zastrašujućoj paralizi i ne vidiš ništa osim velike mračne praznine paklenog univerzuma bez zvezda, bez svetlosti, bez ičega. On čak i nema misli. Ne bih čak ni želeo da moj najgori neprijatelj završi tamo. A što se tiče tunela, to zapravo nije tunel. Spolja izgleda kao užareni konopac koji se polako vrti u svemiru i osvetljava dobre duše koje su unutra i idu na bolje mesto. Bio sam veoma srećan što sam video nešto tako neverovatno.

Neki tvrde da je halucinirao

Kao i u svim aspektima života, postoje ljudi koji veruju u život posle smrti i oni za koje je to totalna nebuloza. Protivnici ove teorije tvrde da ljudi zapravo haluciniraju kada im mozak ostane bez kiseonika, posebno u slučajevima davljenja. Međutim, mnogi su priznali da su ih njegove reči utešile i ohrabrile jer im je teško da zamisle da posle smrti sve jednostavno nestane, prenosi Miror.

