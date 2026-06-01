Božja biljka, jedina zapisana u Bibliji i Kuranu: Jača imunitet i čisti jetru, a ovako se koristi

Crni kim, biljka pomenuta u Bibliji i Kuranu, čisti jetru i jača imunitet. Evo kako da je koristite svaki dan bez greške.

Sitna semenka, crni kim, pominje se u Bibliji i Kuranu, a u narodu je odavno dobila ime božja biljka. Razlog nije mistika, već to što istovremeno radi na jetri, varenju i otpornosti, a staje u kutijicu za začine.

Zašto se crni kim naziva božjom biljkom

Naziv nije marketinški izum iz prošle decenije. Nigela sativa pominje se u Knjizi proroka Isaije, a u islamskoj tradiciji vezuje se za poznatu izreku pripisanu proroku Muhamedu da leči sve osim smrti. Pre dve hiljade godina su je Egipćani stavljali u grobnicu Tutankamona, što govori koliko su ozbiljno gledali na nju.

Jetra: Tihi posao koji niko ne vidi

Najveći problem nije ono što jedete uveče, već to što jetra danima posle toga radi prekovremeno. Tradicionalno se seme crnog kima koristi baš za tu situaciju, kao podrška kada se osećate teško, naduveno i bez energije posle praznika ili roštilja. U narodnoj medicini se kombinuje sa medom i limunom ujutru, na prazan stomak.

Imunitet bez bombastičnih obećanja

Crni kim sadrži timokinon, jedinjenje koje istraživanja vezuju za antioksidativno delovanje. To u praksi znači jednu stvar: organizam dobija pomoć u periodima kada ga gnjavi sve odjednom, od jesenjih kijavica do prolećnih alergija na ambroziju i travu.

Mnogi ga drže u kuhinji baš zbog prelaznih meseca, kad imunitet najviše puca.

Koliko crnog kima dnevno je dovoljno

Pola do jedne kašičice semena dnevno je količina koja se najčešće pominje u narodnoj upotrebi. Ulja se uzima manje, oko pola kašičice. Više od toga nije bolje, naprotiv, može da iritira želudac.

Kako se koristi crni kim u kuhinji

Najjednostavnije je posuti seme po hlebu pre pečenja, kao što se inače rade pogačice. Ide i u salate, jogurt, kuvano povrće i pirinač. Ukus podseća na blagi biber sa zemljanom notom, pa lepo ide uz tikvice, šargarepu i pečenu papriku.

Ulje crnog kima ima jak, gorkast ukus. Najlakše se uzima sa kašičicom meda ili u čaši mlake vode sa limunom. Ne sipa se u vrela jela jer toplota lomi aktivna jedinjenja.

Kome crni kim ne odgovara

Trudnice ga izbegavaju jer postoje podaci da može da utiče na tonus materice. Ljudi koji piju lekove za pritisak ili razređivače krvi, kao i osobe sa dijabetesom na terapiji, treba prvo da pitaju lekara. Ulje crnog kima ume da snizi šećer brže nego što očekujete.

Kako da prepoznate dobar crni kim

Seme treba da bude crno do tamno smeđe, suvo, bez prašine i bez ranketljivog mirisa. Ulje uvek tražite hladno ceđeno, u tamnoj staklenoj boci, sa jasno označenim datumom punjenja. Ako je providna boca i miriše bljutavo, ostavite ga na polici.

