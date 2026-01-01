Da bi vam Nova godina počela što lepše, ovo ne biste trebali da radite novogodišnjoj noći

Novu godinu ne možete slaviti s praznim džepovima, inače ne možete sanjati o prosperitetu i finansijskoj stabilnosti u narednoj godini.

Nova godina – magična noć. Štaviše, magiju ove noći u nekoj meri kreiramo sami, posebnim ritualima.

Postoji mnogo znakova o tome šta bi trebalo da se uradi u noći između 31. decembra i 1. januara, u stvari, šta ne treba raditi u toku novogodišnje noći.

Pre nego što poželite novogodišnju želju, ne trebate dugo razmišljati o formulaciji. Nemojte koristiti negativnu reč „ne“: na primer, umesto da se „ne razbolite“, bolje je koristiti „biti zdrav“. Tradicionalno, želju nemojte nikome govoriti.

Nemojte šiti dugmad poslednjeg dana u godini. Postoji vrlo visok rizik od nerešavanja starih problema u novoj godini.

Zaboravite na društvene mreže. Psiholozi kažu da čak i ako sami provodite novogodišnju noć bolje je da se za Novu godinu držite dalje od društvenih mreža. Gledanje zanimljivog filma je najbolja opcija.

Znak koji može izazvati feministički protest: nemojte slaviti praznik u isključivo ženskom društvu. Ako ne postoji drugi način, nakon 12 sati morate da izađete i čestitate muškarcima u okolini. Psiholozi u tom smislu imaju malo drugačiju teoriju – sve što je potrebno je ne provoditi Novu godinu s ljudima koji nisu kao vi.

Ne možete slaviti praznik s praznim džepovima, inače ne možete sanjati o prosperitetu i finansijskoj stabilnosti u narednoj godini.

Stvorite atmosferu mira i dobre volje bar na nekoliko dana i, prema praznoverju, oni će se nastaviti tokom cele godine.

