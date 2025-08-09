Da li imaš idealnu težinu? Evo kako da izračunaš prema visini i godinama

Zaboravi broj na vagi. Saznaj kako da izračunaš težinu koja ti stvarno prija – prema visini i godinama.

Često se pitate da li ste premršavi, imate višak kilograma ili ste baš kako treba? Niste jedini. Većina nas se bar jednom zapitala da li je naša težina “idealna”, ali retko ko zna kako to tačno da izračuna. Hajde da zajedno otkrijemo jednostavan način – bez komplikovanih tabela i stručnih izraza.

Kako da izračunate idealnu težinu prema visini i godinama

Najpoznatija je Lorencova formula, koja uzima u obzir visinu i pol. Evo kako izgleda:

Za muškarce: Idealna težina = (visina u cm – 100) – [(visina u cm – 150) / 4]

Za žene: Idealna težina = (visina u cm – 100) – [(visina u cm – 150) / 2]

Na primer, ako ste žena visoka 170 cm: Idealna težina = (170 – 100) – [(170 – 150) / 2] = 70 – 10 = 60 kg

Naravno, ovo je samo okvir. Godine, mišićna masa, stil života i genetika igraju važnu ulogu.

Godine menjaju sliku – evo šta treba da znate

Kako starimo, telo se menja. Metabolizam usporava, mišići se smanjuju, a masnoće se lakše talože. Zbog toga se idealna težina pomera. Neki stručnjaci kažu da je sasvim u redu imati 1–2 kg više u srednjim godinama, ako se osećamo dobro i zdravi smo.

Ne gledajte samo broj – slušajte svoje telo

Idealna težina nije samo broj na vagi. Važno je kako se osećate: imate li energiju, da li vam odeća lepo stoji, kako vam rade zglobovi, srce, pluća? Ako telo šalje signale da nešto nije kako treba – poslušajte ga.

Praktičan savet za kraj

Umesto da jurite “savršenu” težinu, težite onome što vam prija. Pratite kako se menjate, kako se osećate, i ne zaboravite – zdravlje je u balansu, ne u brojci.

