Da li imate visok IQ?: Koliko brojeva 7 pronađete na ovoj slici, toliko ste inteligentni

Proverite svoj IQ ovom zanimljivom mozgalicom…

Samo ljudi sa natprosečnom inteligencijom mogu da reše ovu slikovnu zagonetku.

Potrebno je pronaći sve sakrivene sedmice među slovima Z u roku od 15 sekundi?

Ova umna slagalica je zabavan način da testirate svoj nivo inteligencije na osnovu vaših odluka dok rešavate mozgalicu. Pod ovim tipovima IQ zagonetki, morate pažljivo analizirati problem i doći do odgovora koristeći svoje analitičko i logičko rezonovanje. Zagonetke za mozak jednostavnu zagonetku čine zanimljivijom dodavanjem zabavnog elementa slagalicama. Morate kreativno razmišljati da biste došli do rešenja jer je odgovor pred vama ali nije uopšte jednostavno doći do njega.

Dakle, smislili smo zanimljivu slagalicu u kojoj morate da identifikujete skrivene brojeve 7 među mnoštvom slova Z.

Koliko ste uspeli da pronađete?

Rešenje:

Od vas se zahteva da veoma pažljivo pogledate sve redove na slici pre nego što odgovorite na ovu zagonetku jer odgovor nije tako jednostavan kao što mislite.

Napominjemo, odgovori na ovu mozgalicu su već dati pa treba pažljivo izbrojati sve sedmice i utvrditi da li ih ima 13, 15 ili 17 ili možda 19.

Tačan odgovor je 17.

