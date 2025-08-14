Da li je novac jednako sreća? Jedan profesor sa Harvarda ima veoma zanimljiv odgovor na ovo večno pitanje!

Možda je ipak sve u novcu?



Nova istraživanja donose neočekivane zaključke: novac i dalje može kupiti sreću! Iako je do sada važila poslovica da novac ne donosi sreću, jedan profesor sa Harvarda tvrdi suprotno. Ali, postoji jedna bitna caka – kako trošite taj novac.

Prema profesoru Michaelu Nortonu, koji je istraživao nauku trošenja, ključno je da razmislite o tome na šta trošite svoj novac. I dok se sezona potrošnje bliži, važno je razmisliti šta tačno želite kupiti. Istraživanja su pokazala da ljudi češće doživljavaju trajnu sreću kada troše novac na iskustva, umesto na materijalne stvari. Iako stvari mogu trajati duže, iskustva poput večere sa prijateljima ili putovanja, donose nam više sreće.

Norton ističe paradoks – brzo prolazne stvari često nas čine srećnijima nego trajne. To je zato što se trajne stvari obično koriste kada smo sami, dok se brzo prolazne stvari često koriste u društvu drugih, stvarajući trajne uspomene. Čak i iščekivanje nekog iskustva može biti izvor radosti. Na primer, najuzbudljiviji dan za ljude koji planiraju putovanje je dan pre samog putovanja.

Dakle, ključ za sreću može biti u iskustvima koja stvaraju trajne uspomene, umesto u materijalnim stvarima koje gube na značaju.

