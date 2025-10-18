Da li je ovo najbolji doručak za mršavljenje? Evo kakvo je njeno iskustvo

Integralne žitarice nisu uvek i najbolji izbor.

Dženi Šugar je podelila svoje iskustvo s problemima mršavljenja na portalu PopSugar, otkrivajući ključne greške koje je pravila u doručku i kako ih je prevazišla. Iako je znala da doručak ubrzava metabolizam, nije uspevala da gubi kilograme čak ni uz žitarice od celog zrna, piše danas.rs.

Evo šta je naučila iz svog iskustva:

1. Prestala sam da jedem žitarice: Nakon mnogo godina konzumiranja žitarica, Dženi je shvatila da one nisu dobar izbor zbog visokog sadržaja šećera i nedostatka proteina i vlakana. Umesto toga, fokusirala se na doručke bogate proteinima, vlaknima i zdravim mastima poput smutija ili ovsene kaše.

2. Jedem kad osetim glad, a ne kad mislim da bih trebala: Umesto slepo sprovodeći pravilo da je doručak najvažniji obrok, Dženi sada sluša svoje telo i jede kada zaista oseti glad, obično nakon treninga i oko 9 ili 10 sati na poslu.

3. Pazim na veličinu porcije: Dženi je prethodno ignorisala veličinu porcije, često prejedajući se žitaricama koje su imale visok kalorijski sadržaj. Sada pažljivo meri sastojke kako bi osigurala da njen doručak ne premaši 400 kalorija.

Ove jednostavne promene su Dženi pomogle da izgubi kilograme i poboljša svoje zdravlje.

