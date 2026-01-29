Koja je najčešća prevara u trgovinama? Za neke ste sigurno već i čuli.

Da li je ovo najveća prevara u trgovinama – pogledajte šta samo rade zaposleni, ova jedna stvar je znak da vas varaju.

Sigurno vam se dogodilo da odete u radnju po voće i zateknete banane koje su već pocrnele ili jabuke koje baš i ne izgledaju sveže?

Čak i povrće koje dugo traje, kao što su crni luk ili krompir! Ali da u radnji vidite samo krompir koji je proklijao, luk koji je već pomalo mekan ili „izudaran“?

Zbunjeni ste jer su u pitanju namirnice koje mogu dugo da stoje. Ali evo u čemu je caka – u pitanju je najobičniji trik prodavaca! Ne propustite ni najbezobrazniji trik vezan za „zdravu“ hranu!

Radnjama se ne isplati da se roba ne proda. I upravo zbog čega će pokušati i da vam prodaju i neugledno ili manje sveže voće i povrće. Postoje čitavi serijali dokumentarnih filmova o tome koliko se hrane na godišnjem nivou zapravo baca. Samo zato što su kupci navikli da kupuju povrće i voće „kao za izložbu“.

Ovde se postavlja i pitanje šta ćete praviti od kupljenih namirnica. Ako ćete voće jesti sveže i želite da vam potraje nekoliko dana, želite čvrste plodove koji će još malo sazreti dok stoje u vašoj kuhinji. Ako ćete kuvati, prezreli plodovi su nekada i ukusniji od potpuno svežih.

Najsvežije voće i povrće naći ćete ispod, ili iza, onog koje je izloženo na najupadljivijem mestu. Prodavci žele da najpre prodaju ono kojem se bliži isticanje roka trajanja. Pročitajte i kakav jogurt nikada ne bi trebalo da kupite!

Pogledajte i šta se dešava u prodavnici oko vas. Vidite li nekog od zaposlenih ko „pretura“ po poređanom voću. Ali, ipak je gajbica kojom se bavi puna, a pored sebe nema kolica sa još tog voća? To znači da ne dopunjuje zalihe jer je veći deo tog voća već kupljen, već je zadužen upravo za to da svežije ređa na nepristupačnija mesta, a manje sveže ili neugledno voće stavlja na vrh kako bi se prvo prodalo.

Imate pravo da pitate tu osobu da li ima svežije voće, ali je do politike radnje da li će vam i doneti drugu robu iz skladišta. Najlakši način da nađete sveže je da sami potražite ispod vidno izloženog voća ili povrća.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com