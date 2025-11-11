Da li ste izabrali pogrešnu stranu kreveta? Evo šta otkriva ako spavate na levoj – a šta na desnoj strani

Saznajte kako spavanje na levoj strani kreveta utiče na vaše raspoloženje, zdravlje i odnose – i zašto možda treba da promenite stranu

Možda niste ni pomislili da strana kreveta ima veze s tim kako se budite – ali ima. Način na koji spavate ne utiče samo na vaš san, već i na raspoloženje, odnose i energiju kojom započinjete dan.

Ako se često pitate zašto ste ujutru neraspoloženi, odgovor možda nije u kafi, već u – strani kreveta.

Šta znači spavati na levoj strani kreveta

Iako zvuči trivijalno, istraživanja pokazuju da oni koji spavaju na levoj strani kreveta imaju smireniji početak dana i češće pozitivniji pogled na život.

Leva strana, prema studijama objavljenim u Sleep Foundation-u, povezana je sa nižim nivoom stresa i boljom cirkulacijom.

Zanimljivo je i da spavanje na levoj strani tela može pomoći probavi i smanjiti refluks kiseline – jer tako želudac prirodno leži niže od jednjaka.

Drugim rečima – ako želite da se budite sa manje tenzije i više fokusa, levo je vaša strana.

A šta ako spavate na desnoj strani kreveta

Desna strana kreveta često je teritorija onih koji vole kontrolu i organizaciju.

Međutim, psihološki profil desne strane govori da je to strana ljudi koji su često pod većim pritiskom – mentalno opterećeni, ali i praktični.

Spavanje desno ne znači ništa loše, ali može signalizirati da u vašem danu ima previše „odgovornosti“, a premalo spontanosti.

Zanimljivo: ako spavate na desnoj strani tela, možete imati blago povećan rizik od gorušice, ali i stabilniji puls tokom noći, što pogoduje osobama sa srčanim tegobama.

Kako da znate koja strana je bolja za vas

Ne postoji univerzalno pravilo, ali postoji jednostavan test:

Ako se budite nervozni ili iscrpljeni – probajte da promenite stranu na nekoliko noći.

Ako partner uvek spava s jedne strane, pokušajte da zamenite mesta. Često promene energije u prostoriji mogu osvežiti i vaš odnos.

Važno: strana kreveta nije samo prostor, već i emocionalna pozicija u vezi.

Studije pokazuju da osobe koje spavaju bliže vratima češće preuzimaju ulogu „zaštitnika“, dok oni bliže zidu teže sigurnosti i miru.

Mala promena – veliki efekat

Ako osećate da vam dani počinju pod stresom, možda nije vreme za novi jastuk, već za promenu strane kreveta.

Probajte spavanje na levoj strani kreveta barem nedelju dana – i primetićete razliku u snu, energiji i načinu na koji doživljavate jutro.

Vaše telo zna gde mu je bolje – samo ga treba poslušati.

