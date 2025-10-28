Da li je seks tokom posta greh? Evo šta kaže Biblija!

Post, kao duhovna praksa, mnogo je više od uzdržavanja određene hrane. To je vreme introspekcije, molitve i odricanja od loših misli i dela. Ali šta je sa intimnim odnosima tokom ovog perioda? Da li su dozvoljeni? Ova dilema nije nova, piše kurir.rs

Prema teologu Milošu Stojkoviću, suština posta nije samo u ishrani, već u promeni unutrašnjeg stanja uma i srca. Dok se fizički uzdržavamo od određene hrane, važno je da istovremeno postimo i od negativnih misli i dela. Stoga, postanje delima jednako je važno kao i postanje hranom.

Draško Đenović, verski analitičar, ističe da post nije samo fizičko odricanje, već i odricanje od svih oblika strasti. Seksualni odnosi, iako nisu zabranjeni, nisu ni poželjni tokom posta. Međutim, ukoliko se vernici ne mogu suzdržati, savetuje se da se obrate svešteniku za blagoslov.

I šta je apostol Pavle imao da kaže o ovoj temi?

Pa, prema njegovom učenju, intimni odnosi u braku nisu greh. Naprotiv, bračni odnosi su sveti i ne treba ih smatrati grešnim, jer su supružnici postali jedno telo. Ovo tumačenje pruža olakšanje mnogim vernicima koji su u braku.

U suštini, post je vreme duhovnog rasta i promene. Bez obzira na različita tumačenja i prakse, važno je da svako pronađe svoj put ka duhovnom pročišćenju, u skladu sa svojim uverenjima i vrednostima.

