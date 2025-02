Da li je sneg otrovan? Šokiraćete se kada čujete šta kažu stručnjaci!

Deca su često sklona da u toku zimske igre stave sneg u usta zbog svoje velike znatiželje, ali to može potencijalno loše po zdravlje. Iako sneg izgleda čisto i privlačno, on u sebi nosi čestice prašine i različite hemikalije jer prilikom pada kroz atmosferu apsorbuje te materije. Sneg takođe može biti zagađen mikrobima, što dodatno povećava rizik za probavni sistem. Osim toga, može sadržati so koja se koristi za otapanje leda, prenosi still.kurir.rs.

Sneg takođe ne sadrži minerale i elektrolite poput pijaće vode, pa njegov rastopljeni oblik nije bezbedan za konzumaciju. Uzimanje otopljenog snega može izazvati poremećaj u osmotskom pritisku ćelija i negativno uticati na cirkulaciju. Zbog svih ovih razloga, važno je da svi a naročito deca budu upoznata sa činjenicom da sneg nije hrana.

