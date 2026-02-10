Da li je zdravije tuširanje ujutru ili uveče? Evo šta kažu stručnjaci

Postoji li pravo vreme za tuširanje? Ključ je u vremenu i dužini tuširanja smatraju stručnjaci koji su ovo komentarisali.

Jeste li razmišljali o tome da li je zdravije tuširanje ujutru ili uveče? Mnogi imaju oprečna mišljenja, ali cilj je zapravo isti.

Treba li se tuširati ujutru ili uveče?

Neki koji se rado tuširaju uveče, ne mogu da zamisle da dan ne završe opuštajućim tušem i tvrde da nikako ne bi mogli prljavi da odu u krevet, a smatraju da zahvaljujući toj navici bolje spavaju.

Druga grupa koja ceni jutarnje tuširanje tvrdi da ih ništa tako ne razbudi i ne osveži ujutro, pripremajući ih za novi dan.

Ko je ipak u pravu?

Prema stručnjacima, ljudi koji preferiraju večernje tuširanje su na pravoj strani. Naravno, ako hoćete pod tuš ujutro, ništa u tome ne bi trebalo da vas sprečava, ali večernje tuširanje bi trebalo da bude obavezno.

„Ako volite da se tuširate ujutru, uradite tako“, rekla je Nensi Rotstajn, koja sebe naziva „ambasadorom sna“, za Fox News. „Ali definitivno ne treba preskakati večernje tuširanje. Jako je važno otići u krevet čist, a navika večernjeg tuširanja odvaja dan od noći i priprema telo za odmor.“

Ako ste slučajno nosili otvorenu obuću, kakva je leti uobičajena, trebalo bi da u najmanju ruku operete noge pre nego što odete na spavanje.

Postoje zdravstvene koristi i od jutarnjeg i večernjeg tuširanja

„Jutarnje tuširanje daje vremena za meditaciju i polagano uranjanje u novi, užurbani dan“, rekla je dr. Mona Gora, vanredna klinička profesorka dermatologije na Jejlu.

A ako morate da se obrijete, Gora kaže da je to najbolje uraditi ujutru jer ćete biti odmorniji i manja je verovatnoća da ćete se poseći. Od jutarnjeg tuširanja profitira i vaša koža. Ona će potom izgledati bolje i svežije. „Pripremate tako svoju kožu na suočavanje sa suncem, prljavštinom ili ostalim spoljnim uslovima, koji nas neizbežno napadaju čim izađemo“, kaže dr. Gora.

Ćelije kože koje su se opustile preko noći stimulišu se jutarnjim tuširanjem. Dr. Gora kaže da je to naročito važno za mešovitu, masnu kožu ili kožu sklonu aknama.

Ne tuširajte se pretoplom vodom

„Najbolja je mlaka voda“, kaže dr. Gora. “Iako jutarnje tuširanje može učiniti vašu kožu zdravijom, prevruć tuš može imati suprotan efekat, posebno za suvu i osetljivu kožu.”

Pored svega toga, stručnjaci kažu da večernje tuširanje takođe ima mnoge prednosti za vašu kožu. Važno je ukloniti svu šminku, masnoću, prljavštinu i zagađivače koji su se nakupili na vašoj koži tokom dana. Ipak, možda najbolji argument u korist tuširanja pre spavanja, To je kako ono utiče na kvalitet vašeg sna.

“Kad legnete u krevet, trebalo bi da se osećate čisto”, kaže Rotstajn. “Ceo dan ste napolju – zašto biste takvi želeli da legnete u krevet? Večernje tuširanje sastavni je deo vaše rutine pripreme za spavanje. To može biti vreme za vas – bez telefona, bez mejlova, uz prijatnu vodu koja teče preko vašeg tela”, objašnjava ona.

Zaključak: Na kraju krajeva, ako vam je glavni cilj da budete čisti, nema pogrešnog vremena za tuširanje ili kupanje.

U zavisnosti od toga šta želite da postignete ovim dnevnim ritualom ili kada se osećate prijatnije, na osnovu toga i birajte vreme.

