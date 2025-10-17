Da li konačno prestajemo da pomeramo sat? Odluka se bliži – a evo šta nas čeka do 2026

Pomeranje sata ostaje aktuelno – saznajte zašto, dokle i kako da se lakše prilagodite.

Ako se pitate da li Srbija konačno ukida pomeranje sata – odgovor je NE, bar ne do 2026. godine. Iako se o tome priča godinama, kazaljke ćemo i dalje vraćati i pomerati dva puta godišnje.

Zašto se sat i dalje pomera?

Pomeranje sata u Srbiji se nastavlja jer Evropska unija još nije donela konačnu odluku. Iako Srbija nije članica EU, prati njihove direktive – pa dok se Brisel ne usaglasi, mi ostajemo u istom ritmu.

Ova praksa potiče još iz vremena Prvog svetskog rata, a današnji sistem je ujednačen 1996. godine. EU je pokušala da ukine pomeranje 2019, ali se članice nisu složile – jedni žele letnje vreme, drugi zimsko. Rezultat? Zamrznuta odluka i nastavak pomeranja do najmanje 2026.

Kada sledeće pomeramo sat?

U noći između 25. i 26. oktobra 2025., vraćamo kazaljke sa tri na dva ujutru. Dobićemo sat više sna, ali i mrak koji stiže ranije, što mnogima teško pada.

Kako pomeranje sata utiče na zdravlje?

Promena vremena može da poremeti san, koncentraciju i raspoloženje, posebno kod dece, starijih i hroničnih bolesnika. Lekari upozoravaju da i mali pomak u bioritmu može izazvati glavobolje, pad pažnje, pa čak i više saobraćajnih nezgoda.

Da li pomeranje sata štedi struju?

Ne više. Moderni način života, stalna upotreba uređaja i veštačko osvetljenje poništavaju nekadašnju logiku štednje. Argument o uštedi energije više ne stoji.

Da li postoji šansa da se nešto promeni do 2026?

Možda. Tokom poljskog predsedavanja EU 2025. godine, tema bi mogla da se ponovo otvori. Ako se članice dogovore, 2026. bi mogla biti poslednja godina pomeranja sata.

Kako da se lakše prilagodite promeni sata?

Pomeraš vreme spavanja po 15 minuta ranije nekoliko dana pre promene. Izbegavaš kofein i ekrane pred spavanje. Jutarnje šetnje i izlaganje dnevnom svetlu pomažu telu da se „resetuje“. Rutina obroka i odmora u isto vreme smanjuje stres.

Najčešća pitanja o pomeranju sata

Da li Srbija može samostalno da ukine pomeranje sata?

Ne, jer prati EU direktive i čeka zajedničku odluku.

Zašto se pomera sat dva puta godišnje?

Zbog istorijske prakse i pokušaja uštede energije – iako to danas više ne funkcioniše.

Ko najteže podnosi promenu vremena?

Deca, stariji i osobe sa hroničnim bolestima.

Kada sledeće pomeramo sat?

U noći između 25. i 26. oktobra 2025.

Da li postoji šansa da se praksa ukine?

Postoji, ali tek ako EU postigne dogovor – najranije 2026.

Pomeranje sata u Srbiji ostaje realnost još neko vreme. Iako se mnogi nadaju promeni, dok EU ne donese jedinstvenu odluku, kazaljke ćemo i dalje pomerati. Zdravstveni efekti postoje, ali uz male trikove možemo se lakše prilagoditi.

Ako ti je ovaj tekst pomogao, podeli ga sa nekim kome svake jeseni treba podsetnik – jer sat ne pomera samo vreme, već i naš ritam.

