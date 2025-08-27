Da li konobaru uvek ostavljate bakšiš i zašto to radite?

Bakšiš, ta mala, ali često kontroverzna suma novca, izvor je mnogih rasprava i neslaganja. Nepisana pravila koja se tiču njegove visine često su predmet rasprava, a u nekim delovima sveta čak i zabrane.

Restorani često pružaju smernice na dnu računa, nudeći preporučene procenatne iznose za bakšiš (obično 15, 20 ili 25%), što olakšava kupcima da donesu odluku o iznosu koji će ostaviti.

Međutim, ne postoji zakon koji zahteva da se bakšiš ostavi. Restorani mogu uključiti naknadu za usluge, što je potpuno legalno, a specifični propisi variraju od zemlje do zemlje.

U zemljama gde nema striktnih pravila, korisno je upoznati se sa standardima bakšiša izvan svoje zemlje. Uopšteno, napojnica od 10% se smatra prihvatljivom, ali kvalitet usluge i ljubaznost osoblja također igraju ulogu.

Prema istraživanju koje je sprovela ankentna firma IouGov u nekoliko zemalja Evrope i Ujedinjenog Kraljevstva, postoje razlike u navikama ostavljanja napojnice:

– Velika Britanija, Nemačka, Danska i Švedska: Ove zemlje obično imaju naviku ostavljanja 10% napojnice.

– Francuska, Italija i Španija: U ovim zemljama je uobičajeno ostaviti samo 5% napojnice.

– Sjedinjene Američke Države: Amerikanci obično ostavljaju oko 20% napojnice. Važno je napomenuti da se u SAD-u napojnica smatra sastavnim delom plate osoblja u uslužnim sektorima kao što su restorani, hoteli i taksi prevoz.

Zanimljivo je da su Nemci, iako poznati po svojoj štedljivosti, često voljni ostaviti napojnicu na različitim mestima, dok Amerikanci često ostavljaju napojnice čak i ako nisu bili zadovoljni uslugom, što nije uobičajeno za Evropljane.

