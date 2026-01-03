Da li ljudi zaista „polude“ kad je pun Mesec? Nauka daje odgovor

Verovatno ste primetili da se neko iz vaše okoline ponaša čudno u periodu kad je pun Mesec. Kako nauka to objašnjava?

Za pun Mesec, u brojnim narodima postoje različita verovanja, koja ne nestaju, iako su danas nauka i informisanost daleko uznapredovali.

Vučji Mesec dolazi nam danas, 3. januara i to je vreme tokom kojeg moramo biti posebno pažljivi. Uz retrogradni Merkur, kažu da je pun Mesec drugi krivac za loše odluke

Za pun Mesec, u brojnim narodima postoje različita verovanja, koja ne nestaju, iako su danas nauka i informisanost daleko uznapredovali.

Sećate se sigurno priča o vukodlacima, na primer, kojima je pun Mesec neophodan kako bi se transformisali.

Postoji verovanje da se u periodu punog Meseca događa više zločina, kao i da ljudi lakše podležu bolestima (što je opovrgnuto jednim istraživanjem iz 2004. godine). Mnogi ljudi krive ovaj prirodni fenomen za nesanicu, svoje loše odluke, raspoloženje ili ponašanje.

Nije sasvim jasno odakle su potekla ova uverenja da pun Mesec ima snažan uticaj na ljudsku psihu i zdravlje. Jedan od mogućih odgovora je poznati uticaj Meseca na plimu i oseku. Ta prirodna pojava povezuje se i sa ljudima, jer je najveći deo organizma sačinjen upravo od vode.

Kako nauka objašnjava Mesečev uticaj na ljude?

Rezultati istraživanja iz osamdesetih godina prošlog veka su objavljeni u časopisu “Journal of Emergency Medicine”. Po njemu 64 odsto lekara i čak 80 odsto medicinskih sestara veruje u to da pun Mesec ima uticaj na ljudsko zdravlje, naročito na mentalno.

Inspirisani ovim uverenjem, naučnici su 2012. godine sproveli jednu studiju u cilju utvrđivanja veze između mentalnih poremećaja i Mesečevih mena.

U studiji su ispitali 771 pacijenta koji je u periodu od marta 2005. do aprila 2008. godine posetio hitnu pomoć u kanadskom gradu Montrealu. Pacijenti su se najčešće žalili na bol u grudima. Lekari za ovo nisu mogli lako da ustanove uzrok.

Mnogi su govorili i o napadima panike i anksioznosti, lošem raspoloženju, pa čak i o suicidnim mislima.

Kada su uporedili periode izraženih zdravstvenih tegoba sa mesečevim menama, naučnici nisu uspeli da uspostave nikakvu značajnu vezu između te dve pojave. Jedino što su uvideli, jeste da su tokom poslednje, četvrte lunarne faze, slučajevi anksioznosti bili za 32 odsto ređi.

“To može da bude slučajno ili su uzrok neki faktori koje nismo uzeli u obzir. Jedno je sigurno, bio Mesec pun ili mlad, to se ni u kom slučaju ne odražava na psihološke tegobe”, objasnila je doktorka Ženevjev Belevil, koja je sprovela istraživanje.

Umesto zaključka: Ukoliko ste primetili da se neko u vreme punog Meseca ponaša neobično, najverovatnije se tako i inače ponaša. Samo na to niste obraćali pažnju. Ukoliko su simptomi nečijeg mentalnog poremećaja postali izraženiji u ovom periodu, to je najverovatnije samo njihov prirodni tok koji nema veze sa Mesecom.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com