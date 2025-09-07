Da li pijete kafu dok uzimate ove lekove? Lekari upozoravaju da posledice mogu biti veoma ozbiljne

Kafa može smanjiti dejstvo antibiotika – evo zašto treba biti oprezan.

Mnogi od nas ne mogu zamisliti jutro bez šolje kafe, ali novo istraživanje upozorava da ovo popularno piće može ometati efikasnost određenih antibiotika.

Kafa je jedan od najomiljenijih napitaka na svetu i deo jutarnjeg rituala miliona ljudi. Poznata je po brojnim blagodatima: podstiče rad srca, podržava zdravlje crevnog mikrobioma i daje potrebnu energiju kada buđenje baš i nije lako, prenosi T portal, a donosi n1info.rs.

Međutim, nova studija ukazuje na to da kafa može imati i neželjeni efekat – posebno kada je reč o lekovima kao što su antibiotici.

Kako kafa utiče na antibiotike?

Naučnici iz Nemačke i Švedske, u istraživanju objavljenom u Plos Biology, otkrili su da kofein može smanjiti dejstvo ciprofloksacina – antibiotika koji se često koristi za infekcije urinarnog trakta, bronhitis, pa čak i cistitis.

U laboratoriji su testirali 94 različite supstance na bakteriji E. coli, koja iako prirodno živi u našem digestivnom sistemu i može izazvati infekcije u određenim situacijama. Kofein se pokazao kao supstanca koja smanjuje sposobnost bakterije da apsorbuje antibiotik, uključujući ciprofloksacin (poznat i kao Ciflox).

„Podaci pokazuju da kofein može delovati na genetsku regulaciju bakterija, što utiče na njihov odgovor na lekove“, objašnjava Kristof Binsfeld, mikrobiolog sa Univerziteta u Vircburgu i glavni autor studije.

Drugim rečima, ispijanje kafe tokom terapije antibioticima može smanjiti efikasnost lečenja. Istraživači su utvrdili da specifičan protein u kafi utiče na reakciju bakterije na antibiotik, a kofein pokreće niz događaja koji dovode do smanjenja apsorpcije leka, objašnjava Ana Rita Bročado, koautorka studije i biološki inženjer sa Univerziteta u Tibingenu.

Koliko kafe je previše?

Treba naglasiti da su eksperimenti rađeni u laboratoriji, pa još uvek nije potpuno jasno koliko šoljica kafe bi moglo da utiče na dejstvo antibiotika kod ljudi. Ovo pitanje će buduća istraživanja morati detaljno da razjasne.

Prethodna saznanja o interakciji kafe i lekova

Ovo nije prvi put da je primećena interakcija kofeina sa lekovima. Prema stručnjacima sa Harvard Medical School, kafa može smanjiti efikasnost lekova poput antidepresiva (fluvoksamin, escitalopram) i to i do 33 odsto. Isto važi i za lekove koji regulišu krvni pritisak, astmu, pa čak i za suplemente gvožđa – preporučuje se pauza od dva do tri sata između uzimanja gvožđa i pijenja kafe.

Iako je kafa omiljeni napitak miliona ljudi širom sveta, u kombinaciji sa određenim lekovima može umanjiti njihovo dejstvo. Najbolje je biti oprezan i konsultovati se sa lekarom ili farmaceutom o uzimanja lekova i šoljice svog omiljenog napitka.

