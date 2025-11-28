Da li post sme da se prekine i može li da se nastavi? Ako ste u iskušenju, ovo morate da znate

Post, posebno božićni, u pravoslavnoj tradiciji nije samo odricanje od hrane, već celovita duhovna disciplina.

Božićni post počinje danas, a mnogi vernici su i dalje u nedoumici da li sme da se prekine.

Post u pravoslavnoj tradiciji nije samo odricanje od hrane, već celovita duhovna disciplina koja obuhvata molitvu, smirenje, praštanje i unutrašnju obnovu.

Kako je danas prvi dan božićnog posta, naglavašava se da je istrajnost je važnija od bezgrešne discipline, poručuje Aleksandar Šmeman, poznati pravoslavni teolog i sveštenik.

Zato se vernici često suočavaju sa pitanjima i nedoumicama: kako pravilno postiti, da li je dozvoljeno praviti izuzetke, šta ako se post prekine i može li se nastaviti?

Post nije zakon

Sveštenici podsećaju da post nije zakon koji se ne sme prekršiti, već put ka Bogu. Ako se desi da ga prekinemo, važno je da ga nastavimo. Smisao posta je u istrajnosti i pokajanju, a ne u savršenstvu.

Aleksandar Šmeman, poznati pravoslavni teolog i sveštenik, pisao je da post, posebno božićni, nije samo spoljašnja disciplina, već borba i napor koji otkrivaju istinsku prirodu hrišćanskog života. On upozorava da vernici često počnu post sa entuzijazmom, pa ga prekinu nakon prvog neuspeha. Upravo tada dolazi prava proba:

„Mnogi otpočnu post sa oduševljenjem, prekinu ga posle prvog neuspeha. Rekao bih da smo sa ovim prvim neuspehom stavljeni na stvarnu probu. Ako smo, posle neuspeha i popuštanja našim apetitima i strastima, otpočeli ponovo i nismo prestajali, bez obzira koliko puta uspeli, naš će post, ranije ili kasnije, doneti duhovne plodove.

Kako početi božićni post?

Šmeman naglašava da između svetosti i razočaranog cinizma stoji strpljenje – naročito strpljenje prema samom sebi. Post je dug put, a svaki korak zahteva cenu i trud. Zato je bolje početi sa minimumom i postepeno ga uvećavati, nego pokušati da odmah dostignemo nedostižno i posrnemo.

Zaključak je da post može da se nastavi i nakon prekida. Svaki povratak u post, ma koliko puta ponovljen, nosi duhovne plodove i pokazuje da je hrišćanski život borba. Ovo je, svakako, i prilika za obnovu i radost.

Božićni post 2025. godine

Od 28. novembra do 30. decembra (Blaži deo posta):

– Ponedeljkom, sredom i petkom: Posti se na vodi.

– Utorkom i četvrtkom: Dozvoljeno je ulje i vino.

– Subotom i nedeljom (kao i na velike praznike): Dozvoljena je riba.

Od 31. decembra do 6. januara (Strožiji deo posta):

– Ponedeljak, sreda i petak: Strogi post na vodi.

– Utorak, četvrtak, subota i nedelja: Dozvoljeno je ulje i vino, ali se ukida riba.

Badnji dan (6. januar): Najstroži post, obavezno se posti samo na vodi, bez upotrebe ulja i vina.

Važan izuzetak: Riba se jede i na Vavedenje Presvete Bogorodice (4. decembar), čak i ako praznik padne u sredu ili petak.

