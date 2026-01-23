Da li se valja bacati smeće kada sunce zađe i zašto baš ne?

Bacanje smeća mnogima je jedna od mrskih obaveza koje kako god da okreneš, moraju da se obave. Ovo jedno od verovanja

Priznaćete da vam se desilo da ga ponesete, iako znate da je vreme da promenite kesu za smeće, pa morate ponovo da izlazite napolje. Ipak, to ne bi trebalo da radite uveče, odnosno posle 18 časova.

Šta kaže verovanje o bacanju smeća?

Naime, ako bacate smeće posle 18 časova, navodno, neće imati novca, a ujedno time i izbacujete svoju sreću. Recimo, Rusi nikada ne iznose smeće noću jer veruju da će doneti propast domaćinstvu i da danima neće biti zarade. Postoji i verzija sujeverja koja kaže da iznošenje đubreta po zalasku sunca, može delovati kao da nešto krijete. Ipak, postoji i verovanje da ako iznesete smeće noću, možete očekivati posetu stranca.

