Da li si zaista idealne težine? Evo kako da proveriš prema godinama i visini!

Da li vaga laže? Saznaj da li si zaista u idealnoj težini – prema visini, godinama i osećaju u telu.

Ako želiš da proveriš da li si zaista idealne težine, dovoljno je da uporediš svoju visinu i godine sa okvirnim vrednostima iz proverenih tabela. Ne treba ti nutricionista, samo malo iskrenosti i ova jednostavna formula.

Kako da izračunaš idealnu težinu prema visini i godinama?

Najbrži način je da koristiš BMI kalkulator ili da se osloniš na tabelu koja uzima u obzir tvoju visinu, godine i građu tela.

Idealna težina se ne meri samo brojem na vagi – već time kako se osećaš, kako ti telo funkcioniše i da li ti je udobno u sopstvenoj koži. Ali ako želiš okvirnu brojku, evo kako da je dobiješ:

1. korak: Izmeri svoju visinu u centimetrima.

2. korak: Zapiši svoju trenutnu težinu u kilogramima.

3. korak: Pronađi svoju starosnu grupu u tabeli idealne težine.

4. korak: Uporedi sa vrednostima za tvoju građu – krhku, prosečnu ili široku.

5. korak: Ako si u rasponu ±5 kg od idealne vrednosti – sve je okej.

Da li godine zaista menjaju idealnu težinu?

Da, sa godinama se metabolizam usporava, mišićna masa opada, a telo traži drugačiji balans.

Na primer, osoba od 25 godina i 175 cm visine može imati idealnu težinu od 70 kg, dok ista visina u 55. godini može imati idealnih 74 kg – jer telo prirodno menja proporcije.

Šta ako odstupam od idealne težine?

Ako si ispod ili iznad idealne vrednosti, ne paniči. To ne znači da si nezdrav/a.

Bitno je:

Da se dobro osećaš

Da ti krvna slika bude uredna

Da ti telo ne šalje signale umora, bola ili nelagodnosti

Kako da se približiš idealnoj težini bez dijeta?

Ne moraš da brojiš kalorije kao lud/a. Evo šta možeš da uradiš:

Počni dan sa vodom i laganim doručkom Šetaj 30 minuta dnevno – bez izgovora Izbaci grickalice posle 20h Spavaj minimum 7 sati Ne meri se svaki dan – jednom nedeljno je dovoljno

Najčešća pitanja:

Da li BMI pokazuje tačnu idealnu težinu?

– Ne uvek. BMI ne uzima u obzir mišićnu masu, građu i godine. Koristi ga kao okvir, ne kao presudu.

Da li muškarci i žene imaju iste vrednosti?

– Ne. Muškarci obično imaju više mišićne mase, pa se idealna težina razlikuje.

Da li deca treba da se mere po istim tabelama?

– Ne. Za decu postoje posebne pedijatrijske tabele koje uzimaju u obzir razvoj.

Idealna težina nije samo broj – to je osećaj ravnoteže između tela i života. Ako ti telo ne šalje alarm, ako se krećeš, spavaš i jedeš bez griže savesti – možda si već idealan/a, samo to nisi primetio/la.

