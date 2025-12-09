U anketi se pokazalo i kome u, ovom slučaju, Srbi više veruju – iznenadićete se.

Da li Srbi više veruju lekarima ili veštačkoj inteligenciji – evo šta je pokazalo jedno zanimljivo istraživanje?

Lekari ili veštačka inteligencija – kome danas dajemo više poverenja?

Najnoviji Štada zdravstveni izveštaj otkriva zanimljiv trend: sve veći broj ljudi u Evropi okreće se digitalnim savetnicima umesto odlaska kod lekara. Razlog? Brzina i dostupnost – AI je tu non-stop i uvek ima spreman odgovor. Upravo zbog toga čak 57% građana Srbije radije će se obratiti veštačkoj inteligenciji nego medicinskom stručnjaku, prenosi n1info.rs.

U Evropi je taj procenat nešto niži, ali i dalje značajan – 39% ispitanih više veruje u konsultacije sa mašinom nego u razgovor sa lekarom. U izveštaju se ističe da se mnogi osećaju opuštenije dok dele zdravstvene informacije sa virtuelnim sistemom nego sa osobom „sa druge strane stola“. Brzi, objektivni odgovori i stalna dostupnost glavni su aduti AI tehnologije.

U regionu, Srbija prednjači, a odmah iza nas su Mađari (56%), Česi (55%) i Slovaci (54%) – svi žele instant odgovor umesto čekanja u redovima.

Ipak, nije cela Evropa spremna da svoje poverenje pokloni algoritmima. Više od polovine ispitanika (52%) i dalje je u dilemi. Najveća kočnica je nedostatak poverenja u tačnost AI saveta – tako misli 61% Iraca, 60% Šveđana i Portugalaca, kao i 49% Srba. Drugi razlog je potreba za ličnim kontaktom sa zdravstvenim radnicima.

Kada je reč o bezbednosti podataka, strah postoji – ali ne svuda podjednako. Dok je u Irskoj zabrinuto 25% građana, u Srbiji taj procenat jedva doseže 8%.

Evropljani ipak najviše veruju svom izabranom lekaru i medicinskom osoblju. Pogotovo stariji od 55 godina i oni koji se smatraju zdravo. Sa druge strane, mlađe generacije sve se češće oslanjaju na savete influensera i veštačke inteligencije, navodi se u izveštaju.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com