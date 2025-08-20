Da li ste doživeli fenomen „bolesti u slobodno vreme“? Javlja se mahom pred godišnji odmor

Godišnji odmori uveliko traju, vreme da se uživa na putovanju ili kod kuće. Međutim, postoji fenomen koji muči većinu ljudi, a to je da su bolesni u slobodno vreme.

Nedavno istraživanje kompanije HanseMerkur i Appinio je pokazalo, prema anketi, čak 81 odsto građana Nemačke pogodi neka od tegoba tokom putovanja.

Taman što uštede novac, koji skupljaju mesecima, i naprave raspored na poslu oko odmora, onda organizuju prevoz do aerodroma i bukiraju smeštaj, misleći da konačno mogu da se opuste, suoče se sa novim stresom.

Skoro polovina ispitanika se u proteklom periodu razbolela na odmoru u Evropi, a 23,8 odsto na daljim destinacijama. Možda niste znali, ali čak postoji definisan fenomen razboljevanja na odmoru, poznat i kao „bolestan u slobodno vreme“.

Ali, ne brinite, ne tera vas maler, postoji sasvim logično, fiziološko objašnjenje za to. Dok radite, nivo adrenalina je često visok u stresnim fazama, što vas tera da radite najbolje što možete i maskira prve moguće znake bolesti.

Ukoliko nivo adrenalina opadne na početku odmora, patogenima je lakše da se razmnože, jer je telo „okupirano“ procesom prelaska sa stresa na oporavak ili su simptomi tada prvi put primetni. Tako je i za vikend. Svaka peta osoba u Nemačkoj se razboli krajem radne nedelje.

Sprovedena anketa je analizirala i vrstu oboljenja, a ovako stoje stvari u procentima:

1. Prehlada

2. Gastrointestinalne tegobe

3. Kožni problemi (ujed komarca, opekotine od sunca)

4. Sunčanica

5. Istegnuća i povrede tokom treniranja

