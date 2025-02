Da li vam je pokojnik došao u san? Veruje se da to nikada nije bez razloga, ali značenje može biti loše

Veruje se da ako neko sanja pokojnika nakon što prođe period žalosti, od njih će dobiti poruku.

Sigurno je svako od vas ikada sanjao osobu koja više nije sa vama ili je umrla.

Tumačenje snova potiče iz drevnog Vavilona, ali kada sanjate pokojnika, značenje je veoma različito – od jednostavne promene vremena, tuge što je osoba umrla, do stvarnih stvarnih poruka koje vam donosi pojava pokojnika u snu. Veruje se da ako neko sanja pokojnika nakon što prođe period žalosti, od njih će dobiti poruku.

Ali ako se to dogodilo odmah nakon smrti, onda nećete imati nikakvu poruku i vaši snovi će biti uglavnom nejasni. Ponekad se može desiti da pokojnik ne govori u snu i to je znak da je još uvek sa vama i da mu je stalo do vas.

Takođe se veruje da naši pokojnici ne dolaze u vaše snove dok ne završite proces tugovanja da bi njihova poruka stigla do vas.

Ako ih vidite u snu kako vam dolaze, to znači da su dobro i da su stigli na „drugu stranu“. Posetiće vas da vam kažu da su tu – bilo da je to mirisom ili trepćućom svetlošću ili određenom pesmom na radiju. Trude se da vam daju do znanja da će vas uvek podržati u svemu.

Možda čak vidite svoje voljene u svojim snovima kada se suočite sa teškom životnom odlukom, dajući vam do znanja da vas podržavaju. Oni samo žele da znaš da te vole i da paze na tebe.

