Da li vas svekrva potajno ne podnosi Evo kako da je razoružate – bez svađe i glume

Ako osećate da vas svekrva potajno ne podnosi, niste sami. Saznajte kako da preokrenete odnos – bez svađe, glume i neprijatnosti.

Ponekad ne mora da kaže ništa – dovoljno je da vas pogleda „onim“ pogledom. Svekrva koja vas potajno ne podnosi ume da bude tiha, ali otrovna. I dok vi pokušavate da budete ljubazni, ona kao da jedva čeka da vas uhvati u grešci. Ali postoji način da je razoružate – bez glume, bez svađe, i bez gubitka dostojanstva.

Ne uzvraćajte istom merom – budite bolji igrač

Kad osetite pasivnu agresiju, ne vraćajte istom merom. Umesto toga, pokažite smirenost i sigurnost. Ljudi koji provociraju često traže reakciju – ne dajte im je. Umesto toga, budite dosledni u ljubaznosti, ali ne u servilnosti.

Postavite granice – tiho, ali jasno

Ne morate da ulazite u rasprave. Dovoljno je da jasno stavite do znanja šta vam prija, a šta ne. Na primer: „Znam da imate svoje mišljenje, ali meni više odgovara ovako.“ Bez drame, bez objašnjavanja – samo mirna odlučnost.

Uključite je – ali po vašim pravilima

Ponekad svekrva oseća da gubi kontrolu, pa se povlači u kritiku. Uključite je u stvari koje ne ugrožavaju vaš prostor – neka vam pomogne oko recepta, neka da savet oko biljaka. Dajte joj osećaj važnosti, ali ne dozvolite da preuzme kormilo.

Ne tražite ljubav – tražite mir

Možda vas nikad neće voleti kao što biste želeli. Ali to nije cilj. Cilj je da imate funkcionalan odnos. Ako prestanete da tražite potvrdu, bićete slobodniji i sigurniji. A to je ono što najviše razoružava – kada ne zavisite od njenog mišljenja.

Svekrva nije neprijatelj – ali može postati ako joj to dozvolite. Vi birate ton odnosa. A kad ste vi mirni, često se i druga strana smiri. Ne morate da je osvojite – dovoljno je da je ne pustite da vas uzdrma.

