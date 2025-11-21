Jedan američki novinar je odlučio da sprovede zanimljiv eksperiment koji uključuje pivo – i to svaki dan!

Da li volite da pijete pivo? Evo šta se dešava sa vašim telom ako to radite svaki dan.

Naime, novinar jednog američkog portala odlučio je svakodnevno pije pivo. Evo kako je to uticalo na njegovu svakodnevicu i šta je zaključio na kraju nedelje.

Smernice za korišćenje alkohola Centra za kontrolu i prevenciju bolesti navode da se jedno piće dnevno za žene i dva pića dnevno za muškarce smatraju umerenim pijenjem. Ali stručnjaci se ne slažu oko najbezbednije količine alkohola, koja zavisi od faktora kao što su istorija zloupotrebe supstanci, aktivna mentalna bolest ili zdravstvena stanja poput dijabetesa, bolesti jetre ili bubrega, piše The Healthy.

Mnogo je razloga zašto ne piti alkohol. Alkohol može da utiče na hormone. Takođe, povezan je s bolestima srca i visokim krvnim pritiskom. Plus, prekomerno pijenje je uvek loša ideja.

Ispijanje piva me je zasitilo

“Prvi dan sam popio pivo oko 17:00 kad sam završio sa svojim radnim danom. Za ovaj eksperiment odabrao sam da pijem India Pale Ale (IPA). Proizveden je na farmi nekoliko kilometara od moje kuće u severnom delu Njujorka. IPA su znatno teže od lagera i primetio sam nešto što mnogi ljudi osete kad piju pivo – osećao sam se sitim”, rekao je novinar.

Ovo je uobičajen osećaj. Javlja se zbog nekoliko faktora. Jedan je jednostavno karbonizacija piva, što može izazvati osećaj nadutosti zbog isparavanja ugljen dioksida koji se koristi za stvaranje penušanja. To dovodi do sitosti i bez obroka.

Pivo može iritirati želudac i može biti upalno i kiselo. To može dovesti do žgaravice i nadutosti. Alkohol takođe ometa metaboličke procese koji razgrađuju hranu i izvlače kalorije i hranjive materije. Kada se unese alkoholno piće, jetra daje prednost svom metabolizmu u odnosu na metabolizam drugih makronutrijenata koji donose kalorije, kao što su šećeri i masti.

“Ne samo da sam zbog piva bio sit i nisam želeo da jedem, nego i kad sam jeo, pivo je ometalo moje telo u obradi hranjivih materija. Te prve večeri večerao sam malo kasnije. I to nakon što sam prestao da osećam sitost od piva – i nisam dobro spavao, što je možda bilo zbog piva ili kasnije večere. Ostatak nedelje pio sam pivo nakon večere ili uz malo hrane”, kaže novinar.

Umorilo me ispijanje piva

Alkohol je sedativ zbog čega nas lako uspava. Taj osećaj često prestane u nezgodno vreme i uzrokuje budnost usred noći. Telo tada pokušava da poveća nivo kompenzacije hormona stresa, poput kortizola i epinefrina.

Porast ovih hormona može probuditi osobu čak i iz relativno dubokog sna. Pivo takođe deluje kao relaksant mišića. Može pogoršati i apneju za vreme spavanja. Povrh svega toga, alkohol (ne samo pivo) je diuretik. To može poremetiti naš san noćnim odlascima u toalet.

Ispijanje piva pomoglo mi je da se osećam opušteno

“Bez obzira na to jesam li popio pivo pre, za vreme ili nakon večere, opuštanje je bilo vidljivo nakon prvih nekoliko gutljaja. I nije čudno zašto je taj osećaj opuštanja veliki deo privlačnosti alkohola”, kaže novinar. Postoje snažni dokazi da alkohol deluje kao imitator supstance koja se zove GABA. Ovo je skraćenica za gama-aminomaslačnu kiselinu. GABA je neurotransmiter koji smanjuje električnu aktivnost u mnogim delovima mozga. To opet dovodi do prijatnog, opuštajućeg efekta, sličnog onom koji se oseća nakon uzimanja tablete za smirenje. Ovo možda zvuči idealno, ali nije.

Druga strana alkoholne mimikrije GABA-e je da takođe može sprečiti prirodnu proizvodnju i korišćenje same GABA-e, zbog mehanizama povratne sprege homeostaze kao što je gore objašnjeno. To može dovesti do teskobe kako alkohol nestane, što rezultira većom potrebom za konzumacijom alkohola. I sve to kako bi se ponovo uspostavio osećaj opuštenosti.

“Iako uživam u opuštajućem efektu piva, a uživanje u hladnom pivu s prijateljima bezvremenska je tradicija koja ne pokazuje znakove izumiranja, postoje drugi načini za postizanje sličnog efekta, posebno kada govorimo o opuštanju. Duboko disanje ili meditacija imaju tendenciju nežnijeg finog podešavanja indukcije GABA aktivnosti i opuštenog stanja koje ona donosi, dok takođe kontrolišu aktivaciju moždanih centara za nagrađivanje više nego što može da podstakne zavisničko ponašanje. Dakle, povremeno uživanje u pivu s prijateljima može biti dobra stvar, ali postoje i drugi načini za postizanje istog opuštajućeg efekta”, zaključuje.

