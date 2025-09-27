Da li znate trik „poslednje cifre“? Sve deluje kao igra, a ušteda je i do 900 evra!

Viks Munro (59) iz engleskog Somerseta, koja radi kao finansijska savetnica, otkrila je pametni i jednostavni trik pomoću kojeg je u periodu od šest meseci uštedela više od 900 evra, piše The Sun.

Viks uvek smišlja različite načine štednje, a poslednjih šest i po meseci provela je isprobavajući trik „poslednje cifre“.

„Mnogi ljudi štede jedan evro dnevno ili deset evra nedeljno, ali meni se sviđa metoda ‘poslednje cifre’ jer je malo drugačija i štednju čini zabavnijom. To je jednostavan način za izgradnju navike štednje. Primenom ovog trika uspela sam da uštedim preko 900 evra. To je novac koji mogu ostaviti za razne troškove i da možemo uživati ​​sledeći mesec“, otkrila je.

Štednja putem metode „poslednje cifre“ vrlo je jednostavna. Treba samo da proverite stanje vašeg računa na kraju svakog dana, a zatim dodate poslednju cifru na vaš štedni račun ili u vašu teglicu ili kovertu. Na primer, ako na računu imate 375 evra, tada na račun koji vam služi za štednju stavite 50 centi ili 5 evra.

Svakom evru dajte svrhu

Kada štedite metodom „poslednje cifre“, biće dana kada ne morate ništa da štedite jer stanje vašeg računa završava s nulom. „Ali biće i dana kada ćete morati da stavite 9 evra na štedni račun“, rekla je Viks koja je nedeljno prosečno štedela oko 35 evra, što je mesečno iznosilo oko 140 evra.

Viks od maja ove godine štedi metodom „poslednje cifre. „Tokom nedelja i meseci novac počinje da se nakuplja. Sviđa mi se činjenica da sam završila s više od 900 evra ušteđevine“, rekla je, prenosi Net.hr.

Viks je otkrila i kako steći naviku stavljanja novca na stranu. „Postoji mnogo različitih metoda, pa morate pronaći onu koja vam najviše odgovara. Štednja putem trika ‘poslednje cifre’ vrlo je izvediva, ali takođe pomalo podseća na igru. Ako štednju možete učiniti zabavnom, tim bolje“, rekla je.

Ključ je, dodaje Viks, redovno stavljanje novca sa strane. „Ušteda po malo i često čini velike troškove puno pristupačnijim. Ipak, važna je stvar osigurati da svoju ušteđevinu držite odvojeno od svoje svakodnevne potrošnje. Inače postoji rizik da ćete posegnuti za svojom ušteđevinom“, istakla je.

Viks tvrdi da je dobar način da se otkloni to iskušenje da se svakom evru da svrha. To znači da svojim kovertama ili teglicama u kojima držite ušteđevinu date određeni naziv kako biste tačno znali za šta štedite.

