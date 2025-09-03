Da li znate da postoje 4 vrste privlačnosti? A znate li koja je ključna?

Zakoni privlačnosti između ljudi samo se donekle mogu racionalno i logično objasniti jer posle onoga što je vidljivo i opipljivo obično svi pomenu ‘ono nešto’, ‘energiju’, ‘hemiju’ između dvoje ljudi.

Zapravo, postoji više tzv. sastojaka u celokupnoj kombinaciji koja nekoga nekome drugom čini privlačnim, a fizička privlačnost samo je jedna od četiri ključne stavke.

Dinamička privlačnost

Način na koji se izražavate – vaš dinamički izgled – čini vas atraktivnima i privlačnima. Ili ne. To je ono što se naziva dinamička privlačnost, a ona je, zapravo, vaš govor tela.

Ona uključuje izražavanje emocija i osobnosti te je ključni element osobne harizme pojedinca. Vaša uverenja, karakterne crte, vaši talenti, samopouzdanje, duhovnost koji “zrače” iz vas…

Pozitivno izražavanje – nasmejano lice, optimistični tempo, zanimanje za sugovornika, izražajne oči i izrazi lica povezuju se s dinamičkom privlačnošću.

Okolnosti

Veliki deo istraživanja u socijalnoj psihologiji govori nam da je situacija bitna. Pre svega, sviđaju nam se i privlače nas ljudi kojima se mi sviđamo. Skloni smo da uzvraćamo naklonost.

Osim toga, istraživanja pokazuju da ako doživimo nešto što nas uzbuđuje, deo tog uzbuđenja možemo pripisati partneru i postati mu još privlačniji.

Statička privlačnost

To je ono s čim ste rođeni – oblik vašeg lica, fizičke karakteristike, uopšteni oblik vašeg tela.

Naravno, fizički izgled može se menjati kako starite, usled povreda ili plastične kirurgije, ali generalno, fizička privlačnost je komponenta oko koje ne možete baš previše toga napraviti.

Samopredstavljanje

To uključuje sve stvari koje pojedinac može uraditi sa svojim opštim izgledom, a što ga čini fizički privlačnijim – njega, šminka, frizura, stil oblačenja i tako dalje.

To je komponenta privlačnosti koja se postiže prilikom “uređivanja”, a kojoj smo svi vrlo skloni.

