Da li znate koje cveće se poklanja za Dan zaljubljenih? Evo kakvu simboliku ono ima

Verovatno je većina vas ubeđena da nepogrešivo zna koja se boja cveća poklanja za Dan zaljubljenih. Da li je tako?

Verovatno mislite da je uvek prikladno pokloniti crveno cveće, a naročito ruže… Pored crvenih ruža, za Dan zaljubljenih, postoje još neke vrste cveća koje šalju još lepše ljubavne poruke. Da, verovatno mislite da je uvek prikladno pokloniti crveno cveće, a naročito ruže.

U suštini, nećete pogrešiti. Crvena ruža jeste uvek prigodan poklon kada hoćete da pokažete nekome da ga volite, ali je ona prihvatljivija kao dar partnerki s kojom ste u emotivnoj vezi nego nekom kome se udvarate.

Naime, upravo su crvene ruže prikladne kao romantičan poklon voljenoj osobi, jer povezuju simboliku crvene boje i ruže. Ruža je i sama po sebi simbol naklonosti, pažnje i dubokih ljubavnih osećanja.

Ali, ako ste samo u nekog zaljubljeni ili prema njemu gajite simpatije, pa mu se još samo udvarate, poznavaoci cveća kažu da je daleko prikladnije pokloniti toj osobi ružu u nekoj nežnijoj, na primer – roze boji.

Koje cveće još možete da poklonite za Dan zaljubljenih

Pored ruža koje su glavni simbol Dana zaljubljenih , postoji još nekoliko vrsta cveća koje je prigodno poklanjati za ovaj praznik, kako zbog njihove simbolike, tako i zbog poruke koju njim šaljete voljenoj osobi.

Ukoliko želite da u vašem buketu, kao kod većine ne budu ruže, možete da se odlučite i za karanfil. Crveni karanfili simbolizuje duboku ljubav s divljenjem, dok beli iskrenu ljubav i sreću.

Nećete pogrešiti ni ako voljenoj osobi na ovaj praznik poklonite orhideje. One simbolizuju retku i nežnu lepotu. Ružičastim se orhidejama šalje poruka ljubavi, nežnosti, šarma i osećajnosti.

Još jedan cvet koji je dobar izbor za darivanje na ovaj dan jeste lala ili tulipan. Slično kao i crvene ruže, crveni tulipani su takođe povezani s ljubavlju. Ovo elegantno i lepo cveće simbolizuje večnu, istinsku i savršenu ljubav. Buketom crvenih lala se uz izjavljivanje ljubavi ističe i međusobno poverenje.

Praznik Svetog Valentina vezuje se za legendu o braku mlade hrišćanke s rimskim vojnikom, koji je iz ljubavi prema njoj takođe postao hrišćanin. Tokom priprema za brak oboje su se na smrt razboleli, a svetac im je brak blagoslovio dok su umirali u samrtnom zagrljaju na bračnoj postelji.

