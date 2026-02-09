Da li znate šta je „braon šum“? On će vam pomoći da lakše utonete u san, poslušajte ga! (AUDIO)

Braon šum "kamuflira" glasne zvukove puštanjem konstantne frekvencije. To omogućava vašem umu da utone u duboki san.

Na društvenim mrežama braon šum je postao trend, a upravo on može da vam pomogne da se u potpunosti opustite.

Da li znate šta je u pitanju?

Braon šum je, za razliku od belog šuma (statički zvuk televizora) zvuk niske frekvencije, koji bi mogao da se uporedi sa zvukom kiše ili grmljavine. Izuzetno je opuštajući, a hešteg #brownnoise je, do sada, prikupio čak 98 miliona pregleda na „Tik-Toku“.

“Uz pomoć braon šuma možete da čujete svaku frekvenciju koju uho može da detektuje. Na ovaj način možete da „prikrijete“ druge misli. Možete da se fokusirate na jednu stvar, kao što je opuštanje, čitanje ili spavanja. Istraživanje je pokazalo da slušanje muzike ili različitih zvukova može da pomogne vašem umu da se opusti. Iz ovog razloga veliki broj ljudi pre spavanja sluša zvukove okeana ili prašume”, rekao je lekar Martin Sili za „Eat This, Not That“.

Kako deluje braon šum?

Ukoliko živite u sredini u kojoj ima mnogo buke (automobili, sirene, muzika i slično), to i te kako može da poremeti kvalitet sna. Braon šum može da deluje kao alat za prikrivanje takvih zvukova.

“Braon šum „kamuflira“ glasne zvukove puštanjem konstantne frekvencije. To omogućava vašem umu da utone u duboki san”, dodao je.

@calm Enter the calming world of BrownNoise. Tune out racing thoughts, enhance relaxation, and enjoy deep sleep. 🤎 ♬ Brownian Noise – Calm

