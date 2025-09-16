Da li znate šta je klasično ili „mokro“ brijanje? Svi su ga zaboravili, a posle njega nikad nema crvenila niti iritacije

U pitanju je pravi brijač sa pravim, izmenjivim žiletima uz koji se koristi sapun ili krema za brijanje koji se „rade“ sa četkicom.

Ukoliko se mučite sa uraslim dlakama i iritiranom kožom ili prosto želite nešto novo u svojoj rutini, možda treba da probate klasično brijanje. Brijači sa izmenjivim, plastičnim kertridžima sa više oštrica mogu uzrokovati ove probleme ljudima sa osetljivom kožom.

Klasično brijanje podrazumeva upotrebu tradicionalnog brijača koji koristi izmenjive žilete. Pamtimo ga i kao „mašinicu“ koju su koristile naše dede i očevi. Uz brijač koriste se četkica i sapun ili krema za brijanje. Sapun i krema pružaju bolju klizavost i negu kože nego standardna pena iz konzerve tako da mogu preduprediti iritaciju. Ujedno omogućuju da brijač ugodno klizi po vašoj koži.

Evo nekoliko praktičnih saveta ako se odlučite na ovakav tip brijanja

– redovno menjajte žilete

– brijte se samo u smeru rasta dlake

– pena mora da bude dobro hidrirana

– pritisak za razliku od brijača sa više oštrica treba da bude minimalan, pustite da brijač sam klizi po licu

Probajte i vidite kako će vam ići!

Da li se i ti briješ na ovakav način? Ako ne, probaj – biće brže nego sa plastikanerima, a brijanje će biti temeljnije i bez iritacije i crvenila.

