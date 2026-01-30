Dan kada smo rođeni može da odredi sudbinu: Jedna stvar treba da zabrine one rođene u utorak i petak

Veruje se da dan kada ste rođeni može da nam odredi sudbinu. Znate li da taj dan otkriva svašta o vama? Nekom može da bude veoma srećan.

Dan i nedelji kada smo rođeni, prema verovanju, može da nam odredi sudbinu. Ne govori se bespotrebno „crni petak“, „čestita nedelja“, „luda sreda“…

Tako su i ljudima počele da se prepisuju određene osobine, a evo šta dan u kom ste rođeni otkriva o vama i kako može da vam odredi sudbinu.

Kako dan rođenja može da odredi sudbinu

Ponedeljak – najsrećniji dan

Ponedeljak je prvi dan u nedelji i smatra se ujedno i najsrećnijim. Kaže se da će dete koje se rodi u ponedeljak imati dug i uspešan život.

Kako tada počinje nova nedelja, ovaj dan je idealan za otpočinjanje poslova svih vrsta. Hrišćani veruju da je Bog počeo stvaranje sveta u ponedeljak, pa je zato dobro da i čovek započne kakav značajan poduhvat upravo tog dana.

Utorak – najnesrećniji dan

Drugi dan u nedelji smatra se najnesrećnijim danom, pa i ljudi rođeni tada neće imati lak život. U utorak, kaže predanje, čak „i vukovi čuvaju krzno“. Na ovaj dan ne valja otpočinjati nikakav rad, jer je baksuzan, pa će i posao ići po zlu i neće se dobro završiti.

Jedna narodna izreka kaže: „Od svega me majka sačuvala sem od žice devetog utorka“. Ovo upravo oslikava koliko je utorak negativan u srpskom narodnom verovanju i kako može da odredi sudbinu. U prilog ovome govore i “posebni” utorci zabeleženi u narodnom kalendaru – Deveti utorak, Pasiji utorak, Crni utorak.

Sreda – napredni i zdravi ljudi

Posebno mnogostruko značenje ima sreda. Ovog dana se mogu otpočinjati poslovi i kretati na put. Veruje se da će bebe rođene ovog dana biti napredne i zdrave. Dete koje prohoda u sredu biće srećno i bogato.

U nekim krajevima Srbije, ovaj dan se zamišlja kao svetica, pa se može čuti da je došla „Sveta Sreda“ koja je naročito naklonjena bolesnicima i onima koji pate.

Četvrtak – srećan dan

Za četvrtak se kaže da je srećan dan. U narodu postoji ova izreka: „Svi su dani dobri, a četvrtak ponajbolji.“ Veoma je dobro, kaže verovanje, da se dete rodi na ovako srećan dan jer će onda ono i u životu biti srećno i uspešno.

Ovog dana su u prošlosti počinjali radovi na njivama, a valjalo se ići i u prošnju devojke. Kako se u prehrišćansko doba četvrtak slavio kao dan plodnosti, i danas se veruje da poslovi u polju, ali i sklapanje bračne zajednice treba da se dogodi baš u četvrtak.

Petak – jedan od nesrećnih dana

Petak je, prema narodnom verovanju, jedan od nesrećnih dana. Kaže se: „U petak svakom poslu rđav početak.“ Osim ovoga, u nekim krajevima Srbije, smatra se da je ovaj dan „nečist“ i pogodan da se dođe u dodir sa „demonskim silama“. Zato se i kaže, kada nekome loše ide u životu, da mu je došao „crni petak“.

Zbog ovoga petkom ne treba počinjati nikakav posao jer će ga pratiti maler. Ovog dana mnogi ne smeju da krenu na put jer se boje nesreće. I dete rođeno u petak, veruje se u našem narodu, neće imati sreće u životu.

Subota – maštoviti i interesantni ljudi

Subota je dan posvećena mrtvima. Tada se izlazi na groblje, prave daće i pale sveće. Na ovaj dan čovek treba da bude oprezan da mu se ne desi kakvo zlo.

Verovanje kaže da će dete rođeno u subotu biti neobično, ali upravo zato i imuno na „zla bića“. Kaže se da, rođeni na ovaj dan imaju sposobnost da nauče nemušti jezik i da tako razgovaraju sa životinjama. Biće to maštoviti i interesantni ljudi kojima će se priviđati svakakve „karakondžule“. Za ovakvo dete se veruje da je vidovito i da može da vidi i što drugi ne mogu.

U Pomoravlju se dete rođeno u subotu naziva „subotan“, a u drugim krajevima „subotnjak“. Takvom detetu “nikakva ala ne može naškoditi” jer ga štiti dan rođenja. U mnogim verovanjima se pominje da upravo deca rođena u subotu imaju sposobnost da otkriju zakopana blaga i postanu bogati i uspešni ljudi.

Nedelja – „gospodski“ ljudi

Nedelja je dan odmora. Bog je, prema hrišćanskom verovanju, šest dana stvarao svet i onda je sedmog – u nedelju, seo da se odmori i uživa u plodovima svog rada. Zbog toga i u narodu postoje mnoga verovanja vezana za ovaj dan, a koja se odnose na odmor i provođenje vremena sa porodicom.

Nedelju su stari zamišljali kao žensko biće – Svetu nedelju. Čovek rođen u nedelju biće izuzetno srećan, veruje se, i živeće „gospodski“ tj. često će se i mnogo odmarati (svaki dan će mu biti kao nedelja). Za srećnog čoveka se kaže: „Majka ga rodila u belu nedelju.“

