Dan kada ste rođeni otkriva svašta o vama: Najlepši ljudi rađaju se petkom. A vi?

Ponedeljak

Ljudi rođeni u ponedeljak daju sve od sebe da usreće druge. Energija Meseca je poznata po intuiciji, negovanju i snažnim emocijama. Oni cene porodicu, dobrotu, majčinstvo i osećajnost. Često su privlačni, nežni i prilagodljivi. Želja da se pomogne i izleči je jaka i privlačna drugima. Sa negativne strane, ponekad mogu biti prepotentni i posebno osetljivi. Profesije koje ih mogu privući su socijalni radnici, čuvari dece, advokati, vojnici i nastavnici.

Utorak

Ljudi rođeni u utorak imaju jaku borbenost. Energija Marsa im daje hrabrost, energiju i pogon. Oni mogu biti kao zečevi za energiju i odlučni da ostvare ono što su nameravali da urade. Često imaju snažnu mušku energiju i mogu biti kreativno smeli ili nestrpljivi. Sa negativne strane, lako se mogu iznervirati kada stvari ne idu kako treba. Profesije koje ih mogu privući su preduzetnici, spasioci, politika, policajci, lični treneri.

Sreda

Ljudi rođeni u sredu imaju prirodnu, nemirnu radoznalost. Energija Merkura im daje potrebu da postavljaju mnoga pitanja, traže odgovore i razgovaraju sa bilo kim. Imaju jake komunikacijske veštine, raznovrsni su i često uživaju u putovanjima. Oni su dobri u tome što ne dozvoljavaju mnogo toga da im dođe. Ako budu odbijeni, jednostavno prelaze na sledeću stvar. Sa negativne strane, ponekad mogu previše razmišljati i pričati i zaglaviti se u svojim glavama. Profesije koje ih mogu privući su berzanski brokeri, tehničari, arhitekti, prevodioci, kritičari ili organizatori.

Četvrtak

Ljudi rođeni u četvrtak imaju optimističnu, uzdižuću i inspirativnu prirodu. Energija Jupitera daje im šarenu energiju i mogu biti veće od života. Oni mogu biti sjajni lideri i često rešavači problema koji daju savete, čak i ako se ne traže. Poznati su po svojoj sposobnosti da se uvek vraćaju i mogu imati sreće. Sa negativne strane, lako im može dosaditi, a prirodna ljubav prema putovanju može dovesti do bekstva. Profesije za koje mogu biti privučene su služba, obuka životinja, trener, putnički agent, pisanje.

Petak

Ljudi rođeni u petak su prirodno kreativni, često privlačni i imaju veliku ljubav prema romantici i lepoti. Energija Venere ih čini da uživaju u okruženju lepih stvari i drugih šarmantnih, ljubaznih ljudi. Oni znaju vrednost povremenog spa dana i kako da uživaju u malo luksuza. Oni uživaju u korišćenju ženske energije da donesu ono što im je potrebno. Sa negativne strane, oni često mogu biti preterano zabrinuti zbog toga šta drugi misle o njima i biti pomalo zadovoljni. Profesije koje mogu da ih privuku su prodavac, turistički agent, pregovarač, model, umetnik.

Subota

Ljudi rođeni u subotu su odgovorni, vredni i ozbiljni. Oni mogu biti perfekcionisti i imati visoke standarde. Energija Saturna daje im senzibilnost i praktičnost. Ne plaše se da preuzmu odgovornost ili da se pozabave teškim projektom. Oni su mudri i uče na svojim greškama. Sa negativne strane, može im biti teško da se otvore i veruju drugima. Profesije koje ih mogu privući su menadžeri, administratori, bankari, naučnici i vojni rad, prenosi Thelisttv.

Nedelja

Ljudi rođeni nedeljom smatraju se srećnim. Energija Sunca se primećuje u njihovim ličnostima i može ih naterati da sijaju. Oni su bistri, kreativni, smeli i prirodni lideri. Oni mogu imati vesele dispozicije. Uživaju u društvu drugih, ali i vole neko vreme sami jer vole i svoje društvo. Sa negativne strane, ponekad mogu biti nadmoćni. Profesije koje ih mogu privući su socijalni radnici, modni dizajn, prodaja, nastavnici, preduzetnici i izvođači.

