Dan rođenja određuje ceo vaš život: Saznajte da li nosite blagoslov ili težak teret sudbine

Vaš dan rođenja krije tajnu! Saznajte koji blagoslov ili teret nosite prema danu u nedelji i kako to određuje vašu dalju sudbinu.

Numerolozi i astrolozi vekovima tvrde da dan rođenja određuje ceo vaš život, noseći sa sobom specifičnu energetsku šifru. Neki ljudi kroz život prolaze kao da ih nevidljiva ruka čuva, dok se drugi sapliću na svakom koraku.

Da li nosite blagoslov ili karmički dug? Odgovor leži u danu kada ste rođeni.

Slučajnost ili sudbina?

Verovatno ste primetili da se neki ljudi kroz život provlače bez truda, dok vi možda morate da „rudarite“ za svaku sitnicu. To nije nepravda, već energija koju ste dobili onog momenta kada ste rođeni.

Svaki dan u nedelji sa sobom nosi određene talente, ali i specifične dugove. Vaš dan rođenja određuje ceo vaš život jer vam on daje početni vetar u leđa ili vas odmah stavlja pred ozbiljne testove.

Kada shvatite šta ste dobili u nasleđe, lakše ćete razumeti zašto vam se isti problemi stalno vraćaju kao bumerang.

Ponedeljak – blagoslov intuicije, teret emocija

Vama vlada Mesec. Vaš blagoslov je neverovatna intuicija i sposobnost da osetite ljude pre nego što progovore. Ipak, vaš teret je preosetljivost. Često nosite tuđu tugu na svojim leđima i dozvoljavate da vam emocije diktiraju životni pravac, što vas može potpuno iscrpeti.

Utorak – blagoslov snage, teret sukoba

Pod vladavinom ste Marsa. Vaša sudbina je borba. Blagoslov je neustrašivost i energija koja ne presušuje, ali težak teret je to što vam život stalno servira konflikte. Često se osećate kao da ste na ratnom polju, čak i kada samo želite mir i tišinu.

Sreda – blagoslov uma, teret nemira

Merkur vam daruje britak um i dar govora. Vaš put je put učenja i prenošenja znanja. Međutim, vaš teret je unutrašnji nemir. Misli vam nikada ne miruju, što često dovodi do odluka donetih u žurbi ili nemogućnosti da se skrasite na jednom mestu.

Četvrtak – veliki blagoslov i opasnost od lenjosti

Ovo je dan Jupitera, planete sreće. Vi zaista nosite blagoslov „srećne zvezde“ i vrata vam se otvaraju lakše nego drugima. Vaš jedini teret je to što zbog te lakoće možete postati pasivni, verujući da će sve uvek pasti s neba bez vašeg učešća.

Petak – blagoslov lepote, teret žrtvovanja

Venera vas čuva. Rođeni ste da volite i unosite harmoniju gde god se pojavite. Blagoslov je vaš lični šarm, ali vaš teret je često zavisnost od tuđeg mišljenja. Skloni ste da žrtvujete sopstvenu sreću samo da biste očuvali mir u porodici ili vezi.

Subota – težak teret karme i čelična volja

Saturn vlada vašim danom. Ovo se često smatra najtežim putem, ali i najvrednijim. Vaš život je pun prepreka i odricanja od malih nogu. Ipak, vaš blagoslov je to što na kraju postanete nepobedivi. Vi ste oni koji grade stabilnost iz pepela, ali uz mnogo znoja.

Nedelja – blagoslov svetlosti i teret ega

Sunce je vaš zaštitnik. Nosite energiju koja zrači i prirodno privlači uspeh. Vaš blagoslov je harizma kojom menjate svoju okolinu. Teret koji nosite je vaš ego – ako ne naučite da budete ponizni, sudbina će vas često „spuštati na zemlju“ kroz bolne lekcije.

Da li je sve već zapisano?

Na kraju, važno je zapamtiti da vaš dan rođenja određuje samo osnovni pravac, a ne svaku sitnicu. Blagoslov koji ne koristite brzo izbledi, dok se i najteža sudbina može preokrenuti ako naučite kako da nosite svoj teret.

Bilo da vam je život dao lak put ili neprestanu borbu, na vama je da izvučete maksimum iz onoga što imate. Sudbina vam je podelila karte, ali samo od vaše veštine zavisi ishod partije.

