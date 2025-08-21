Danas izgovorite ove molitve tumanskim čudotvorcima: Reči koje čuvaju spokoj i nude utehu kad je teško

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas 21. avgusta obeležavaju praznik posvećen Svetom Zosimu Tumanskom i Svetom Jakovu Tumanskom. Na ovaj praznik važno je ispoštovati određene običaje, posebno jedna grupa ljudi.

U svetu užurbanog života i svakodnevnog stresa, sve više ljudi traži utehu u duhovnosti i molitvi. Manastir Tumane u Srbiji postao je poznat po svojim čudotvornim moštima Svetog Zosima i Svetog Jakova, monaha iz XIV veka, koji se kroz vekove smatraju zaštitnicima vernika i isceliteljima duše i tela, prenosi telegraf.rs.

Veruje se da iskrene molitve ovim svetiteljima mogu pomoći u pronalaženju unutrašnjeg mira, olakšanju bolesti i duhovnoj snazi, a hodočasnici često dolaze iz svih delova zemlje kako bi se pomolili i zatražili njihovu zaštitu.

Moć molitve: kako Sveti Zosim i Sveti Jakov pomažu vernicima

Sveti Zosim i Sveti Jakov Tumanski posvetili su svoj život odricanju i molitvi. Njihove mošti čuvaju se u manastiru Tumane, koji je postao jedno od centralnih mesta hodočašća u Srbiji. Vernici veruju da ove molitve pružaju utehu onima koji se suočavaju sa fizičkim ili emocionalnim teškoćama i pomažu u jačanju vere i unutrašnje snage.

Prva molitva tumanskim čudotvorcima

„Prepodobni i bogonosni oci naši Zosime i Jakove, životom svojim na zemlji posvedočili ste Hrista.

Odričući se od privremenih blaga, nasledili ste večna.

Tajnom bogomislija osveštali ste sebe.

Slobodom svojom izabrali ste Carstvo Božije, radi koga pretrpeste sve nedaće života.

Stekavši smelost, kao prijatelji Gospodnji i sažitelji svetih u Raju, i nas nedostojne spomenite, da u danu večnoga suda, sa poslednjima obretemo milost Božiju.

I u vreme zemnoga bivstvovanja našeg, naučite nas primerom svetim, kako da pravilno ispovedamo istinitoga Boga i živimo kako je ugodno NJemu, slaveći ga u Trojici, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.“

Druga molitva tumanskim čudotvorcima

„O čudesni i bogonosni oci naši Zosime i Jakove, molitveno zastupite sve one koji vam pritiču sa ljubavlju, znajući da ste stekli smelost pred Bogom.

Ne otpustite bez utehe, nikoga od malih Hristovih slugu, koji vam vape, stradanjima i bolestima mnogim ophrvani

Darujte im po blagodati kojom vas ukrepi Gospod, da utešeni i ohrabreni dođu do poznanja istine i postanu udeonici stada odabranoga.

Da utelovljeni u svetim tajnama zajednici Crkve, naslede večna dobra i naslađuju se gledanjem lica Božijeg, slaveći i u vreme zemnoga života, Boga u Trojici, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.“

Ove molitve su deo bogate tradicije srpske pravoslavne duhovnosti i koriste se u trenucima bolesti, stresa i duhovne potrebe, pružajući vernicima osećaj utehe i unutrašnje snage.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com