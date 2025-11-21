Danas je Aranđelovdan, obavezno izgovorite ove reči da biste oterali zlu sreću

Danas je Aranđelovdan, praznik Sabor svetog arhangela Mihaila – Aranđelovdan. Sv. Arhanđel Mihailo, poznat kao Aranđelovdan, jedna je od najčešćih srpskih krsnih slava, zaštitnik srpske kraljevske loze Nemanjića. Ovaj starešina anđela (vesnika) Božijih najčešće je predstavljan s terazijama, jer se veruje da on deli duše na pravedne i grešne. Od davnina su ljudi praznovali anđele Božije, ali se to često izmetalo u njihovo obožavanje. Jeretici su ih ponekad tumačili kao bogove ili ih smatrali stvoriteljima čitavog vidljivog sveta.

Na četiri-pet godina pre Prvog vaseljenskog sabora, održan je Laodikijski pomesni sabor i tada je 35. pravilom ustanovljeno ispravno poštovanje anđela. U vreme rimskog pape Silvestera i aleksandrijskog patrijarha Aleksandra, ustanovljen je ovaj praznik arhistratiga Mihaila i pročih sila nebesnih u novembru.

Zašto baš u novembru?

Novembar je zapravo deveti mesec od meseca marta koji se smatra trenutkom stvaranja sveta. A deveti mesec posle marta uzet je zbog devet anđeoskih činova koji su najpre stvoreni. Sveti Dionisije Areopagit, učenik apostola Pavla, opisao je ovih devet činova u knjizi „O nebesnoj Jerarhiji“.

U toj strogoj anđelskoj hijerarhiji, vojvoda anđelske vojske je arhistratih Mihail, jer je svojim delovanjem spasao mnoge anđele otpale od Boga, koje je Lucifer povukao sobom u propast. Među anđelima vlada savršena jednodušnost i stroga hijerarhija u poslušnosti nižih činova višim, a svih ukupno svetoj Božijoj volji. Arhistratig Mihailo smatra se živim svetiteljem.

Da biste oterali zlu sreću i ozdravili izgovorite obavezno ove reči!

Danas je Aranđelovdan, praznik posvećen prvom od svih anđela, svetom Arhanđelu Mihailu. Među ljudima poznat kao onaj koji se bori za ljudski rod, veruje se da mu se treba obratiti ovim rečima:

Sav si oganj i revnost, sveti Arhistratiže Mi­haile, zato te molimo: učmale duše naše zapali ognjem revnosti tvoje, da bismo budne savesti uvek radosno služili zajedničkom Gospodu našem, svesrdno se ugledajući na tebe, bezgrešnog i sve­tog brata našeg, i vrhovnog vojskovođu našeg, vr­hovnog vojskovođu sve nebeske i zemaljske vojske Hristove.

Čudesni Gospod Hristos načinio je je­dnu Crkvu od anđela i ljudi, da bismo se mi ljudi, koji tajanstveno prestavljamo heruvime na zemlji, ugledali na svetu nebesku braću našu, na čijem čelu stojiš ti, lučezarni i divni Arhistratiže Mihaile. Ti si na nebu pobedio svezlog Satanu, i zbacio ga s neba na dno pakla, – pomaži i nama uvek, molimo te, svemoćni Arhangele da i mi svepobednom silom tvojom pobeđujemo svelu­kavog Satanu, koji nas sa svih strana napada i iskušava kroz bezbožne ljude, kroz nečiste po­misli, kroz zemaljske slasti, kroz opojne strasti.

Sav si svet, čist i bezgrešan, divni Prvoan­gele Božji; molimo te svesveti, molimo te sveči­sti, molimo te svebezgrešni, uči nas dan i noć kako da živimo sveto, čisto i bezgrešno, i daruj nam tvoje heruvimske sile, da bismo istinski i stvarno heruvimski živeli na zemlji mi koji po neizmernom čovekoljublju Božjem prestavljamo he­ruvime na zemlji. Ne ostavi nas u otrovnom blatu naših slastoljubivih zemanjskih želja, nego has podigni u nebeske anćelske visine i osposobi nas da anđelski sveto čisto poživimo dok smo u telu na zemli.

Milostivno pogledaj na nas, Sve­pobedni Arhangele, snishodljivo se spusti do nas, te nas, zaspale u gresima, probudi na borbu sa zlom, sa grehom, sa smrću, sa đavolom, da bismo, vođeni i sokoljeni tobom, lako savlađivali svaki greh, svaku strast, svaku smrt, svakog đavola. Mi znamo, bogonosni Arhangele: ti imaš vlast nad nečistim dusima, nad bolestima, nad smrću, nad gresima; ispuni duše naše božanskom silom svo­jom, eda bismo i mi neustrašivo ratovali i heruvimski pobeđivali sve neprijatelje spasenja na­šeg, vere naše, duše naše.

Svepobedni vojvodo Nebeskih Sila, ti si oči­stio nebo od Satane i crnih angela njegovih, – očisti i duše naše od svakog greha, jer gresi na­ši otvaraju vrata i prozore duša naših, te kroz njih ulaze u nas nečiste sile demonske prljajući i umrtvljujući duše naše, koje treba da su anđel­ski čiste i anđelski obesmrtne. Bez tvoje svepo­bedne pomoći, Nebeski Vojskovođo, mi lako po­stajemo plen nečistih sila; stoga te od sveg srca molimo: uvrsti nas u svoju nepobedivu vojsku, i ratuj za nas i ispred nas, vodeći nas i predvo­deći nas u svakoj oborbi za dušu našu, za spase­nje naše, za večnost našu, i osiguravajući nam pobedu nad svakim đavolom.

O, presveti Arhangele, mi smo očajno nemoćni pred demonskom silom vražijom, ako nam ti ne pritekneš upomoć božanskom silom svojom. Sa tobom, mi ćemo uvek odnositi pobedu u svima bit­kama za dušu našu i spasenje naše i večnost na­šu; a bez tebe – mi bespomoćno posrćemo iz po­raza u poraz, iz greha u greh, iz pakla u pakao.

Zato budi uvek s nama, i ne napuštaj nas zbog gre­hova naših i smrada našeg, nego, ljubeći nas bo­žanskom ljubavlju, učini da omrznemo greh i sve grehovne slasti, i ispunimo duše svoje miomi­rom evanđelskih vrlina. Evo, duše svoje preda­jemo tebi, presveti Prvoangele Božji; molimo te i preklinjemo, vodi nas uvek putevima koji odvode u Carstvo Nebesko, da bismo zajedno s tobom, milostivog Spasa našeg – preslatkog Gospoda Hrista, i Njegovog svečovekoljubivog Duha Utešitelja, kome slava i hvala sada i uvek i kroza sve vekove. Amin.“

(Stil)

