Danas je Mratindan: Domaćin treba da uradi ovo inače će mu cela godina biti loša

Danas je Mratindan, domaćin treba da uradi ovo ako želi da mu u kući sve krene na bolje. Verovanja kažu da današnji dan otkriva kakva će zima da bude

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Svetog mučenika Stefana Dečanskog. U narodu, praznik se naziva Mratindan. Danas se obeležava i dan Svetog velikomučenika Mine.

Stefan Uroš III Nemanjić, sin kralja Milutina i otac cara Dušana, živeo je krajem 13. i početkom 14. veka. Kada je, po naređenju oca, oslepljen, javio mu se Sveti Nikola i obećao da će mu vratiti vid.

Potom je pet godina Stefan proveo u Carigradu kao zatočenik u manastiru Svedržitelja. Izazivao je divljenje monaha i celog Carigrada svojom trpeljivošću i mudrošću.

Nakon toga je Sveti Nikola čudotvorno vratio vid oslepljenom kralju. U znak zahvalnosti, Stefan je sagradio hram Visoki Dečani.

Bogato je darivao Baziliku Svetog Nikole u Bariju u kojoj počivaju svetiteljeve mošti.

Vek je proveo kao pravednik i mučenik. Udavljen je na današnji dan, najverovatnije po naređenju sina.

Običaji i verovanja

Nekada se na ovaj dan u narodu proslavljao Sveti Martin. Crkvenom odlukom na ovaj dan premeštena je slava posvećena srpskom kralju. Narod ga je po Svetom Martinu prozvao Mrata.

U skoro svim našim krajevima danas se obeležavaju krsne i zavetne slave. Mnogi su i kršteni njegovim imenom.

Veruje se da domaćini koji se ogreše na praznik i ne poštuju Sv. Mratu mogu u torovima da zateknu gladnog vuka ove godine, zbog čega je nastao običaj da se na Mratindan ne izvode ovce. Kult vuka, koji je bio izuzetno značajan kod starih Slovena, često se povezuje s ovim praznikom, pa se pretpostavlja da svi ovi običaji i verovanja imaju paganske korene.

Danas je Mratindan, najavljuje se i zima izrekom “Sveti Mrata, sneg na vrata”. Postoji verovanje i da se na Mratindan predskazuje kakva će zima biti. Ako je dan maglovit, zima će biti promenljiva, a ako je vedar i sunčan, biće mraza.

Veruje se i da će, ako domaćin danas preuzme sve poslove u kući na sebe, domaćinstvu krenuti na bolje. U suprotnom, za tu kuću godina će biti loša.

Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja i Svetog velikomučenika Minu. Kao istinski hrišćanin, napustio je vojsku i otišao u planinu. Posle nekoliko godina se vratio i pred okupljenima objavio svoju veru u Hrista. Mučen je i na kraju posečen mačem oko 304 godine. Nad njegovim moštima u Aleksandriji sagrađena je crkva.

