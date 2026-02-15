Danas je Sretenje, veruje se da mrazevi popuštaju a devojke treba da pripaze na jednu stvar (video)

Danas je Sretenje Gospodnje, verski praznik koji se slavi još od početaka hrišćanstva. Od ovog dana dani postaju topliji i zima se povlači.

Danas je Sretenje Gospodnje. Hrišćanski praznik ustanovljen još u najstarijem dobu hrišćanstva. Svečano se počeo proslavljati tek oko 541-542. godine, za vreme cara Justinijana.

U Carigradu i okolini beše se, naime, pojavio veliki pomor, koji je za tri meseca odneo deset hiljada ljudi, a u Antiohiji se javiše jaki zemljotresi. Ali kada su na Sretenje održana sva velika narodno-svečana molepstvija, sve nevolje su prestale.

Danas je Sretenje, ovaj praznik praznuje se uvek 15. februara (2. februara po starom kalendaru). Ako se desi da padne prve nedelje Velikog posta, njegovo se praznovanje prenosi u Sirnu, tj. Belu nedelju.

Od Sretenja, po narodnom verovanju, dani postaju duži, a noći kraće, te stoga postoji izraz „Sretenje – obretenje“. Od ovog dana više ne može biti zime kao pre toga.

Na Sretenje, kažu, medved izlazi iz svoje jazbine i pogleda niz sunce: ako spazi svoju senku, vraća se u jazbinu da produži spavanje još šest nedelja jer će i zima još toliko trajati, a ako senku ne vidi, uputi se u šumu da traži hranu.

Postoji verovanje da devojke treba da paze kog muškarca će ujutru prvog sresti, jer će i budući mladoženja ličiti na njega.

