Danas je Sveti Pantelejmon, veruje se da sve što započnete danas završiće uspehom

Srpska pravoslavna crkva proslavlja praznik posvećen Svetom velikomučeniku Pantelejmonu. Obeležava se sedam dana od Svetog Ilije. Veruje se da će svaki rad danas, Sveti Pantelejmon blagosiljati i učiniti uspešnim, a ko se sprema za put, treba da krene baš danas.

Ovaj priznati lekar živeo je u četvrtom veku posle Hrista. Sveti Pantelejmon je rođen u Nikomidiji. Bio je dobar učenik, sa posebnim darom za medicinske nauke, bio je iznad svega milostiva i dobra srca.

Pored lekarske veštine, koju je stekao učenjem, Pantelejmonu je bio dat i dar isceljenja molitvom.

Sasvim mlad, postao je lekar, a sveštenik Ermolaj ga je krstio i naučio veri Hristovoj. Pantelejmon – što znači svemilostivi – izlečio je čudotvorno, imenom Hristovim, jednoga slepca kog su drugi lekari uzalud pokušavali da izleče; tada su ga, iz zavisti, prijavili kao hrišćanina.

Svetitelj je išao na sud pred cara Maksimijana gde je takođe izlečio jednog uzetnog čoveka od dugotrajne bolesti, što je mnoge neznabošce privuklo hrišćanstvu. Osudili su ga i sve muke podnosio je mirno i trpeljivo uz pomoć Gospoda kome se usrdno molio.

Osuđen je na posečenje mačem zajedno sa sveštenikom Ermolajem. Postradao je vrlo mlad, 9. avgusta (27. jula po starom kalendaru) 304. godine, pod nekom maslinom koja se potom cela okitila plodovima.

Njegove mošti postale su celebne, a ime svetog Pantelejmona priziva se pri vodoosvećenju i jeloosvećenju zajedno sa svetim Ermolajem i ostalim besrebrenicima i čudotvorcima.

Po smrti oca, imanje je razdelio sirotinji, i živeo skromno. Sve koji su mu se obraćali za pomoć, lečio je potpuno besplatno. Zbog vere u Gospoda, pogubljen je na današnji dan 304. godine, u vreme progona hrišćana.

Veruje se da su njegove mošti, koje se čuvaju u Hilandaru, čudotvorne kao i njegova ikona. Ime Svetog Pantelejmona priziva se pri vodoosvećenju i jeleosvećenju zajedno sa ostalim besrebrenicima i čudotvorcima.

Smatra se zaštitnikom medicine i farmacije. Za Svetog Panteliju narod veruje da je brat Svetog Ilije.

Po narodnom kalendaru, danas je pravi dan za započinjanje nekog posla. Veruje se da će svaki rad Sveti Pantelejmon blagosiljati i učiniti uspešnim.

Ko se sprema za put, treba da krene baš danas. Sveti Pantelejmon je bio veliki putnik, a danas je zaštitnik svih vozača i onih kojima je drum drugi dom.

Česti su i vašari. Slavi se i kao krsna slava.

Najlepši hram posvećen ovom svetitelju nalazi se na Svetoj Gori.

