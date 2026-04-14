Danas je Svetli utorak: Ako uradite ovo, pratiće vas sreća cele godine, a jedna stvar je strogo zabranjena

Danas je Vodeni ili Svetli utorak. Jedna stvar je strogo zabranjena ako želite mir u kući, a evo šta obavezno treba uraditi za sreću i novac.

Vaskršnja radost se nastavlja, a narodni običaji kažu da se baš danas kroji sreća za ostatak godine. Saznajte zašto na Svetli utorak treba započeti svaki važan posao i koju jednu stvar nikako ne smete da radite ako želite blagostanje u domu.

Za vernike Srpske pravoslavne crkve, vaskršnja radost traje punih sedam dana, a treći dan praznika, poznat kao Svetli utorak, zauzima posebno mesto u narodnom kalendaru. Ovaj dan je u crkvenom kalendaru obeležen crvenim slovom, što jasno ukazuje na njegov značaj, ali su narodni običaji ti koji mu daju onu specifičnu, toplu notu blagostanja i nade.

U narodu se ovaj dan još naziva i Vodeni utorak, a verovanja koja su se prenosila s kolena na koleno kažu da se upravo danas kroji sreća za ostatak godine.

Šta je na Svetli utorak strogo zabranjeno?

Iako utorak obično smatramo običnim radnim danom, Svetli utorak traži potpuno drugačiji pristup. Postoji staro pravilo kojeg su se naše bake slepo pridržavale, a ono glasi – danas se kuća ostavlja po strani.

Verovanje kaže da na ovaj dan nikako ne valja prati veš, šiti, krpiti niti ukrašavati mušku odeću. Peglanje i veliko spremanje kuće takođe se nalaze na listi zabranjenih poslova.

Narodno objašnjenje za ovo je sasvim logično. Danas je vreme za radost i nove početke, a ne za naporan rad i bavljenje sitnicama koje mogu da sačekaju.

Smatra se da rad u kući na ovaj praznik donosi nepotreban zastoj u poslovima. Zato narodni običaji savetuju da energiju usmerite na mnogo važnije stvari koje vam mogu promeniti godinu.

Idealno vreme za novi početak i poslovni uspeh

Ono što Svetli utorak izdvaja od ostalih dana u godini jeste verovanje da je ovo najsrećniji trenutak za započinjanje bilo kakvog posla. Naši preci su decenijama čekali upravo ovaj dan da udare temelj kući, započnu prvu brazdu na njivi ili pokrenu neku trgovinu.

Veruje se da će svaki poduhvat koji se započne danas biti krunisan uspehom.

Bilo da planirate da pokrenete novi biznis, upišete kurs koji dugo odlažete ili se posvetite hobiju koji vas ispunjava – uradite prvi korak danas.

Energija ovog dana je takva da „gura“ stvari napred i donosi blagostanje onima koji se usude da krenu u nešto novo. Ako ste se dvoumili kada je pravi trenutak za promenu, narodna verovanja kažu da je to upravo ovaj utorak.

Porodica i prijatelji kao stub blagostanja

Iako je savremeni tempo života brz, Svetli utorak nas podseća na važnost okupljanja. Treći dan Vaskrsa tradicionalno je posvećen rodbini, komšijama i dragim prijateljima. Smatra se da se praznična radost umnožava samo onda kada se deli sa drugima.

Običaj je da se danas posećuju oni koje niste stigli da vidite za sam Vaskrs ili Vaskršnji ponedeljak.

Trpeza treba da bude bogata, a atmosfera opuštena.

Veruje se da će dom u kojem se danas čuje smeh i u kojem se gostoprimstvo ne štedi, biti pod zaštitom i pratila ga sreća tokom čitave godine. Ovo je dan kada se mire posvađani i kada se učvršćuju veze koje su nam najbitnije.

Vodena sedmica i put ka Tominoj nedelji

Ovaj utorak je deo „Svetle nedelje“, koju narod naziva i Vodena nedelja. Ovo ime nije slučajno. U mnogim krajevima Srbije veruje se da voda na ovaj dan ima posebnu moć, pa su se devojke nekada umivale jutarnjom rosom ili vodom sa izvora kako bi bile zdrave i rumene.

Cela ova sedmica, koja traje sve do Tomine nedelje, smatra se jednim neprekidnim danom praznovanja. Zato, čak i ako imate mnogo obaveza, pokušajte da danas zastanete. Ispoštujte bar jedan od ovih starih običaja i posvetite se onome što vam je zaista važno.

Narodna mudrost ne greši. Nekada je jedan mali korak na pravi dan dovoljan da se pokrene lavina uspeha i sreće koja će vas pratiti mesecima koji dolaze.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com