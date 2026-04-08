Danas je Velika sreda: Poseban je dan, jednu stvar nemojte nikako raditi

Danas Velika sreda, poslednja u ovom Vaskršnjem postu i izuzetno je značajna u hrišćanskom svetu. U toku smo Stradalne nedelje koja se odnosi na stradanje, trpljenje i bol, jer je baš ove nedelje Hristos razapet na krstu ali se dogodilo i njegovo vaskrsnuće.

Zašto je bitna Velika sreda?

Na današnji dan, kao poslednja sreda u Vaskršnjem postu, ženama je zabranjeno da šiju što je inače zabranjeno i tokom Cvetne nedelje. Na ovaj dan, Juda Iskariotski odlučuje da izda Isusa za 30 srebrnika. Zbog toga je sreda dan tišine i suzdržavanja.

U nekim delovima Srbije se na Veliku sredu, farbaju jaja. Ipak, to mnogi sveštenici ne preporučuju već je njihov savet da se to radi na Veliki petak, baš na dan kad je razapet na krst Isus Hrist.

Za Uskrs svi domovi pripremaju slasne obroke, a nezaobilazna je pogača, koje domaćice spremaju kako bi obogatile prazničnu trpezu.

Uoči ovog velikog praznika, prethodio mu je Uskršnji post.

Tokom Uskršnjeg posta, pravilo je da se od ponedeljka do petka posti na vodi, dok se vikendom koristi hrana spremljena na ulju. Riba se jede samo na Blagovesti i Cveti. Međutim, sveštenik Borislav ističe da to nije strogo za svakoga.

– Ljudi koji poste to ne čine sami za sebe, odvojeni od zajednice u nekim svojim sobama, pa sad malo tamo jedu neke proizvode na vodi ili na ulju, gladuju, već naprotiv, učestvuju u zajednici koja se zove Crkva – rekao je on.

Na Veliku sredu se širom Grčke ukrašava plaštanica prirodnim cvećem, koja se uveče iznosi na litiju. Tokom celog dana, vernici odlaze u crkvu da celivaju ukrašenu plaštanicu, a deca se najčešće provlače ispod nje kako bi ih pratila sreća.

