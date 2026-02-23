Veliki Vaskršnji post počinje danas: 2 zlatna pravila ne zaboravite!

Pravoslavni vernici danas počinju veliki Vaskršnji post, uzdržavanje od jela i pića, kao i svake vrste grešnih i zlih misli i dela.

Za pravoslavne vernike danas počinje veliki Vaskršnji post. Traje od Čistog ponedeljka do Lazareve subote. Ovo su pravila kojih svaki vernik treba da se pridržava.

Na kraj ovog posta, nadovezuje se post Strasne sedmice, tako da je ukupno vreme trajanja posnog perioda 48 dana, te je ovo najduži post u toku godine, i završava se praznikom Vaskrsenja.

Veliki Vaskršnji post Naziva se još i Veliki post, zbog posebne važnosti, ali i dužine trajanja, Časni post, zato što obuhvata vreme stradanja Hristovog i njegovog razapinjanja na Časni krst, i Velika četrdesetnica, jer je ukupno trajanje posta četrdeset dana.

Vernici koji poste ceo post trebalo bi da poste na vodi, osim subotom i nedeljom, kada se dozvoljava post na ulju i konzumiranje vina. Takođe, na praznik Blagovesti i Cveti, može da se jede riba.

U našem narodu je poznato da većina ljudi posti uglavnom prvu i poslednju sedmicu posta, i to na vodi.

Treba da znate, da možete izabrati, bilo koju sedmicu u toku posta, koja bi trebalo da se isposti na vodi, i te nedelje se možete pričestiti.

Za one koji strogo poštuju pravila tipika, u skladu sa SPC i dogovorom sa sveštenim licima, prva tri dana ovog posta u ponedeljak, utorak i sredu, ništa se ne jede.

Ko to ne može, jede hleb, a od tečnosti pije – čaj ili kompot i to tek posle večernje službe. Na Veliki četvrtak, jede se jednom dnevno i to nakon svete liturgije. Na Veliki petak se ne jede ništa.

Osnovna pravila posta

Voda: Većina dana posti se na vodi.

Ulje i vino: Dozvoljeni su subotom i nedeljom, kao i na praznik Mladenci.

Riba: Dozvoljena je samo dvaput: na Blagovesti (7. april) i na Cveti (nedelju dana pre Vaskrsa).

Prva nedelja (Čista): Posebno strogo, prva tri dana se često posti na vodi ili uz „trimirje“ (potpuno uzdržavanje).

Strasna nedelja (Poslednja): Veoma strog post na vodi.

Veliki petak: Potpuno uzdržavanje od hrane i pića do iznošenja plaštanice (oko 15h), nakon čega sledi suvi obrok na vodi.

Velika subota: Jedina subota u godini koja se posti na vodi.

Pravi post podrazumeva telesno uzdržanje od hrane životinjskog porekla (meso, jaja, sir, mleko) i duhovno uzdržanje, molitvu i pokajanje.

Ono što je danas najvažnije da ne zaboravite jeste da post ima dve strane: telesnu i duhovnu.

Telesni post je uzdržavanje od izvesnih jela i alkoholnih pića. Duhovni post podrazumeva odricanje od svake vrste grešnih i zlih pomisli, želja i dela.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com