Danas slavimo Cveti, praznik velike sreće: Ove običaje ispoštujte, prizivaju radost i ljubav

Danas slavimo Cveti, koji po crkvenom kalendaru dolazi dan posle Lazareve subote ili Vrbice. Cveti su dan za radost, okupljanje i druženje sa bližnjima. Svečani ulazak Isusa Hrista u Jerusalim

Ovaj praznik uvek pada u nedelju, a naziv je dobio jer je običaj da na ovaj praznik deca i devojke porane i odu da beru cveće, a Isusa je narod u Jerusalimu dočekao grančicom palme i cvećem.

Prema još jednom verovanju, ujutru je potrebno požuriti jer ko prvi stigne i uzbere cvet dobija pravo na jednu želju koja će mu se sigurno ispuniti ako u nju snažno veruje.

Naime, Isus je praćen svojim učenicima i mnoštvom naroda, krenuo iz sela Vitinije u Jerusalim, a kada je došao do sela Vitfaga, u podnožju Maslinske gore, rekao je dvojici svojih učenika: “Idite u selo koje je pred vama, i odmah ćete naći magaricu privezanu i magare s njom. Odrešite je i dovedite, i ako vam ko god šta kaže, odgovorite da trebaju Gospodu – i odmah će ih dati”.

Učenici uradiše kako im je Hristos rekao i kad dovedoše magare, on ga je uzjahao i krenuo u Jerusalim.

Sve se to dešavalo pred praznik Pashe, pa se u Jerusalimu beše sakupilo sveta iz mnogih krajeva. Kada je Isus naišao, mnogi su se zapitali: “Ko je to?”. Potom Hristos uđe u hram, gde su bili sakati i bolesni, i sve ih je iscelio.

Među narodom i decom zavladalo je veliko oduševljenje. Celog dana je Isus držao propovedi u hramu, a uveče se sa svojim učenicima vratio u Vitiniju.

Stari običaj

Stari običaj koji se i na ovaj praznik praktikuje i ovde u istočnoj Srbiji je da se na taj dan okupe mladići i devojke na raskršću ili kod crkve, nalože vatru i igraju i pevaju dok ne počne služba u crkvi. Iako kažu, da se na veliki praznik ne radi, ipak je na Cveti valjalo posejati lan i kupus.

Današnji praznik je crveno slovo, pa ne bi trebalo raditi kućne poslove. Devojke su se na ovaj praznik okupljale kako bi brale, sušile i sadile cveće, pa su zato nazvane svetonosnice. One su tako nazvane jer su nakon odlazaka u šume i proplanke, dolazile noseći cveće kojim su se kitile. Branje cveća praćeno je pesmom.

Simbolika cveća

Cveti su dan za radost, okupljanje i druženje sa bližnjima. Zato, poklonite danas nekoj dragoj osobi cveće. I vodite računa – svaki cvet ima svoju simboliku:

Margarete – Da budete lepi i krupni

Dren – Da budete jaki i zdravi

Ljubičice – Da budete mirišljavi i privlačni

Vrbove grančice – Da svi budu napredni i uspešni

Ruža – da budete rumeni i sveži

Narodna verovanja

Naime, prema narodnom verovanju, oni koji na ovaj praznik započnu posao kojim žele sa uspehom da se bave, uspeće u svom naumu. Zato nikako nemojte zaboraviti da se odvažite i započnete šta god želite da radite uspešno do kraja godine.

Vernici koji poste ceo post trebalo bi da poste na vodi, osim subotom i nedeljom, kada se dozvoljava post na ulju i konzumiranje vina. Takođe, na praznik Blagovesti i Cveti, može da se jede riba.

Od praznika Cveti ostaje još sedam dana do Vaskrsa.

