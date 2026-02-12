Danas slavimo Sveta Tri Jerarha: Svaka složna porodica treba da izbegava ovih 5 stvari

Sveti Vasilije Veliki, Sveti Grigorije Bogoslov i Sveti Jovan Zlatousti, poznati kao Sveta Tri Jerarha, spadaju u najveće učitelje crkvene.
Srpska pravoslavna crkva i njeni verinici 12. februara proslavljaju Sveta tri jerarha, hrišćanski praznik ustanovljen 1076. u čast svetaca Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatoustog.
Oni imaju svaki posebno svoj dan praznovanja u mesecu januaru i to: Vasilije Veliki 1. januar (po crkvenom), Grigorije Bogoslov 25. januar (po crkvenom) i Jovan Zlatoust 27. januar i 13. novembar (po crkvenom). A ovaj zajednički praznik ustanovljen je u 11. veku za vreme cara Aleksija Komnina.
Sveti Vasilije Veliki, Sveti Grigorije Bogoslov i Sveti Jovan Zlatousti, poznati kao Sveta Tri Jerarha, spadaju među najveće i najslavnije učitelje Pravoslavne crkve. Njihova reč, vera i dela ostavili su neizbrisiv trag u hrišćanskom svetu, a njihov praznik obeležava se 12. februara.
Ne postoji pravoslavni kraj na svetu do kojeg nisu doprli glas i propoved ove trojice bogomudrih svetitelja. Smatrani su neustrašivim braniocima vere, jer su se rečju borili protiv jeresi, raskola, nemorala i svakog zla koje je pretilo Crkvi Hristovoj. Njihova propoved bila je snažna i jasna, poput munje koja razgoni tamu i pali veru u ljudskim srcima.
Već njihovi nadimci svedoče o njihovoj veličini:
- Vasilije Veliki – velik po delu i veri
- Grigorije Bogoslov – onaj koji je duboko i istinito govorio o Bogu
- Jovan Zlatousti – najveći hrišćanski besednik, čija je reč bila snažna poput zlata
Sva trojica rođena su u četvrtom veku, bili su izuzetno obrazovani, ali su se odrekli ovozemaljskih uživanja, zamonašili se i život posvetili molitvi, postu i služenju Bogu.
Zašto se slave zajedno
Iako su živeli u isto vreme, njihov zajednički praznik ustanovljen je tek u 11. veku, kada su se vernici podelili u tri grupe – jedni su veličali Vasilija, drugi Grigorija, a treći Jovana. Da bi se sprečila podela i svađa u narodu, sva tri svetitelja javila su se u snu evhaitskom episkopu Jovanu i poručila da su pred Bogom svi jednaki. Zamolili su ga da im se ustanovi zajednički praznik, kako bi se narod ujedinio.
Tako su Sveta Tri Jerarha donela mir tada, ali i danas donose mir i radost svima koji im se mole.
Kako se praznik obeležava
Ovaj dan se tradicionalno slavi u miru, veselju i slozi. U narodu je običaj da se svira frula, da se ljudi raduju i okupljaju u dobrom raspoloženju. Veruje se i da su Tri Jerarha zaštitnici ljudi i životinja od mraza i hladnih vetrova, pa se po pravcu vetra tog dana predskazuje kakva će godina biti.
Šta ni jedna porodica danas ne treba da radi
- Na praznik Svetih Tri Jerarha posebno se veruje da sledeće stvari treba izbegavati:
- Ne treba se svađati, ni u kući ni sa drugima
- Ne treba unositi razdor i zlu reč među članove porodice
- Ne treba se miriti preko sile ili raspravljati o starim sukobima
- Ne treba činiti nepravdu ili povrediti drugoga rečima
- Ne treba raditi teške i nepotrebne poslove, već se dan posvećuje miru i duhovnosti
Veruje se da kakvo raspoloženje vlada u kući na ovaj praznik, takva će biti i sloga u porodici tokom cele godine.
(Stil)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com