Danas slavimo Sveta Tri Jerarha: Svaka složna porodica treba da izbegava ovih 5 stvari

Srpska pravoslavna crkva i njeni verinici 12. februara proslavljaju Sveta tri jerarha, hrišćanski praznik ustanovljen 1076. u čast svetaca Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatoustog.

Oni imaju svaki posebno svoj dan praznovanja u mesecu januaru i to: Vasilije Veliki 1. januar (po crkvenom), Grigorije Bogoslov 25. januar (po crkvenom) i Jovan Zlatoust 27. januar i 13. novembar (po crkvenom). A ovaj zajednički praznik ustanovljen je u 11. veku za vreme cara Aleksija Komnina.

Sveti Vasilije Veliki, Sveti Grigorije Bogoslov i Sveti Jovan Zlatousti, poznati kao Sveta Tri Jerarha, spadaju među najveće i najslavnije učitelje Pravoslavne crkve. Njihova reč, vera i dela ostavili su neizbrisiv trag u hrišćanskom svetu, a njihov praznik obeležava se 12. februara.

Ne postoji pravoslavni kraj na svetu do kojeg nisu doprli glas i propoved ove trojice bogomudrih svetitelja. Smatrani su neustrašivim braniocima vere, jer su se rečju borili protiv jeresi, raskola, nemorala i svakog zla koje je pretilo Crkvi Hristovoj. Njihova propoved bila je snažna i jasna, poput munje koja razgoni tamu i pali veru u ljudskim srcima.

Već njihovi nadimci svedoče o njihovoj veličini:

Vasilije Veliki – velik po delu i veri

Grigorije Bogoslov – onaj koji je duboko i istinito govorio o Bogu

Jovan Zlatousti – najveći hrišćanski besednik, čija je reč bila snažna poput zlata

Sva trojica rođena su u četvrtom veku, bili su izuzetno obrazovani, ali su se odrekli ovozemaljskih uživanja, zamonašili se i život posvetili molitvi, postu i služenju Bogu.

Zašto se slave zajedno

Iako su živeli u isto vreme, njihov zajednički praznik ustanovljen je tek u 11. veku, kada su se vernici podelili u tri grupe – jedni su veličali Vasilija, drugi Grigorija, a treći Jovana. Da bi se sprečila podela i svađa u narodu, sva tri svetitelja javila su se u snu evhaitskom episkopu Jovanu i poručila da su pred Bogom svi jednaki. Zamolili su ga da im se ustanovi zajednički praznik, kako bi se narod ujedinio.

Tako su Sveta Tri Jerarha donela mir tada, ali i danas donose mir i radost svima koji im se mole.

Kako se praznik obeležava

Ovaj dan se tradicionalno slavi u miru, veselju i slozi. U narodu je običaj da se svira frula, da se ljudi raduju i okupljaju u dobrom raspoloženju. Veruje se i da su Tri Jerarha zaštitnici ljudi i životinja od mraza i hladnih vetrova, pa se po pravcu vetra tog dana predskazuje kakva će godina biti.

Šta ni jedna porodica danas ne treba da radi

Na praznik Svetih Tri Jerarha posebno se veruje da sledeće stvari treba izbegavati:

Ne treba se svađati, ni u kući ni sa drugima

Ne treba unositi razdor i zlu reč među članove porodice

Ne treba se miriti preko sile ili raspravljati o starim sukobima

Ne treba činiti nepravdu ili povrediti drugoga rečima

Ne treba raditi teške i nepotrebne poslove, već se dan posvećuje miru i duhovnosti

Veruje se da kakvo raspoloženje vlada u kući na ovaj praznik, takva će biti i sloga u porodici tokom cele godine.

