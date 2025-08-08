Danas slavimo Svetu Petku Trnovu, zaštitnicu žena i devojčica: Uradite ovo i sve će vam krenuti nabolje

Ako želite da vam sve krene u pravom smeru, pročitajte šta je dobro učiniti danas i kako da prizovete njenu blagoslovenu pomoć

Sveta velikomučenica Paraskeva, poznata i kao Trnova Petka, poštovana je vekovima unazad. U srpskom narodu važi za zaštitnicu žena, slepih, bolesnih i siromašnih, a veruje se da pomaže u nevolji, bolesti i nepravdi. Njeno ime se i danas pominje s molitvom, a praznik 8. avgusta obeležen je brojnim običajima, naročito među ženama.

Srpska pravoslavna crkva na današnji dan obeležava Trnovu Petku i prenos moštiju Svete Petke, pa se praznik naziva Sveta Petka Trnova.

Rimljanka koja se nije poklonila caru

Rođena kao Paraskeva početkom 2. veka u Rimu, odrasla je u hrišćanskom duhu, tada još ilegalnom. Kada su joj roditelji Agaton i Politeja umrli, celokupno imanje razdelila je siromašnima i zamonašila se. Nije se skrivala – javno je propovedala Hrista, u doba kada je to značilo mučenje i smrt.

Po prijavi, izvedena je pred cara Antonina. Pokušao je da je ubedi da se odrekne vere, nudio bogatstvo i sigurnost, ali je odbila:

– Ne bilo toga da se ikada odreknem Hrista Boga moga, odgovorila je pred carem.

Bogom blagosloven praznik

Sveta velikomučenica Paraskeva – Rimljanka (Trnova Petka) Moli Boga za nas pic.twitter.com/ESOybGLdQE — Saša Mratić (@MraticSasa) August 7, 2025

Usledile su muke. Na glavu su joj stavili usijani gvozdeni šlem, ali je, po predanju, božanska rosa rashladila metal. Potom je bačena u kazan pun vrelog zejtina i smole – nije izgorela. Car, u neverici, zatražio je da ga njome poprskaju. Paraskeva je zahvatila smolu i bacila mu u lice, oslepeo je istog trena. Kada je zavapio i priznao veru u Hrista, Paraskeva se pomolila i vid mu je vraćen.

Mučenje, čuda i smrt pod mačem

Nakon Rima, mučena je i u drugim gradovima, ali svaki put ostajala nepovređena. U jednom od pokušaja pogubljenja, pobedila je ogromnu zmiju, u drugom je izašla nepovređena iz kotla punog istopljenog olova.

Na kraju, po naređenju kneza Tarasija, posečena je mačem oko 140. godine. Njene mošti su vekovima kasnije prenete u Trnovo, po nalogu bugarskog cara Asena, a zatim u Carigrad. Srpska kneginja Milica prenela je deo moštiju u manastir Ljubostinju.

Petka koja nije Sveta Petka

Važno je razlikovati Trnovu Petku od Prepodobne matere Paraskeve – Svete Petke, koja se obeležava 27. oktobra. Njih dve deli gotovo hiljadu godina istorije. I na ikonama se razlikuju – Trnova Petka drži pločicu sa očima, dok Sveta Petka nosi krst i grančicu mirte.

Narodni običaji i verovanja

Trnova Petka se smatra ženskim praznikom. Na ovaj dan ne pere se veš, ne mesi se hleb, ne rade se ručni radovi. U nekim krajevima ne iznosi se pepeo iz kuće, da ne bi „ugasnula snaga iz doma“. Mnoge žene poste sedam dana, a na dan praznika se pričeste. Devojčice se oblače u novo, kuće se kite vencima, a porodice mole za mir, zdravlje i slogu.

Sveta Petka Trnova ostaje primer vere koja ne traži priznanje, nego svedočenje – čak i kad dođe glave. A narod koji pamti takvu ženu, zna šta znači nepokolebljivost u nepravdi i snaga u tišini.

(Ona.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com