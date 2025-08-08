Danas slavimo Svetu Petku Trnovu, zaštitnicu žena i devojčica: Uradite ovo i sve će vam krenuti nabolje

Ako želite da vam sve krene u pravom smeru, pročitajte šta je dobro učiniti danas i kako da prizovete njenu blagoslovenu pomoć

Sveta velikomučenica Paraskeva, poznata i kao Trnova Petka, poštovana je vekovima unazad. U srpskom narodu važi za zaštitnicu žena, slepih, bolesnih i siromašnih, a veruje se da pomaže u nevolji, bolesti i nepravdi. Njeno ime se i danas pominje s molitvom, a praznik 8. avgusta obeležen je brojnim običajima, naročito među ženama.

Srpska pravoslavna crkva na današnji dan obeležava Trnovu Petku i prenos moštiju Svete Petke, pa se praznik naziva Sveta Petka Trnova.

Rimljanka koja se nije poklonila caru

Rođena kao Paraskeva početkom 2. veka u Rimu, odrasla je u hrišćanskom duhu, tada još ilegalnom. Kada su joj roditelji Agaton i Politeja umrli, celokupno imanje razdelila je siromašnima i zamonašila se. Nije se skrivala – javno je propovedala Hrista, u doba kada je to značilo mučenje i smrt.

Po prijavi, izvedena je pred cara Antonina. Pokušao je da je ubedi da se odrekne vere, nudio bogatstvo i sigurnost, ali je odbila:

– Ne bilo toga da se ikada odreknem Hrista Boga moga, odgovorila je pred carem.

Usledile su muke. Na glavu su joj stavili usijani gvozdeni šlem, ali je, po predanju, božanska rosa rashladila metal. Potom je bačena u kazan pun vrelog zejtina i smole – nije izgorela. Car, u neverici, zatražio je da ga njome poprskaju. Paraskeva je zahvatila smolu i bacila mu u lice, oslepeo je istog trena. Kada je zavapio i priznao veru u Hrista, Paraskeva se pomolila i vid mu je vraćen.

Mučenje, čuda i smrt pod mačem

Nakon Rima, mučena je i u drugim gradovima, ali svaki put ostajala nepovređena. U jednom od pokušaja pogubljenja, pobedila je ogromnu zmiju, u drugom je izašla nepovređena iz kotla punog istopljenog olova.

Na kraju, po naređenju kneza Tarasija, posečena je mačem oko 140. godine. Njene mošti su vekovima kasnije prenete u Trnovo, po nalogu bugarskog cara Asena, a zatim u Carigrad. Srpska kneginja Milica prenela je deo moštiju u manastir Ljubostinju.

Petka koja nije Sveta Petka

Važno je razlikovati Trnovu Petku od Prepodobne matere Paraskeve – Svete Petke, koja se obeležava 27. oktobra. Njih dve deli gotovo hiljadu godina istorije. I na ikonama se razlikuju – Trnova Petka drži pločicu sa očima, dok Sveta Petka nosi krst i grančicu mirte.

Narodni običaji i verovanja

Trnova Petka se smatra ženskim praznikom. Na ovaj dan ne pere se veš, ne mesi se hleb, ne rade se ručni radovi. U nekim krajevima ne iznosi se pepeo iz kuće, da ne bi „ugasnula snaga iz doma“. Mnoge žene poste sedam dana, a na dan praznika se pričeste. Devojčice se oblače u novo, kuće se kite vencima, a porodice mole za mir, zdravlje i slogu.

Sveta Petka Trnova ostaje primer vere koja ne traži priznanje, nego svedočenje – čak i kad dođe glave. A narod koji pamti takvu ženu, zna šta znači nepokolebljivost u nepravdi i snaga u tišini.

(Ona.rs)

