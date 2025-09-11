Danas slavimo Usekovanje – Evo zašto se ne jede ništa crveno i šta nikako ne smeš da diraš

Šta se ne sme jesti, seći ni izgovoriti na Usekovanje – običaji koji imaju duboko značenje

Danas se obeležava Usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja – jedan od najstrožih dana u pravoslavnom kalendaru. Iako mnogi znaju da se ne jede ništa crveno, malo ko zna zašto, a još manje ljudi zna šta se sve ne sme ni izgovoriti.

Usekovanje nije samo dan posta – to je dan tišine, poštovanja i unutrašnje sabranosti. Crvena boja simbolizuje krv, pa se iz poštovanja prema mučeništvu Svetog Jovana ne konzumira ništa što podseća na krv – paradajz, crveno meso, paprika, pa čak ni crveno voće.

Šta se ne jede i zašto

Crvena hrana se izbegava jer podseća na krv nevino prolivenu. Na današnji dan se jede hleb, pasulj, krompir, voće koje nije crvene boje – sve što je jednostavno i skromno. Ako ste planirali roštilj – odložite ga. Danas se jede tiho.

Šta ne smeš da diraš

Ne dira se ništa što je oštro – noževi, makaze, sekire. Veruje se da se time simbolično „ne učestvuje“ u usekovanju. Ako baš moraš da sečeš nešto – uradi to pažljivo i bez komentara.

Šta ne smeš da izgovoriš

Na Usekovanje se ne psuje, ne raspravlja, ne ogovara. Danas se ćuti. Ako moraš da kažeš nešto – neka bude blago, iskreno i bez trunke zlobe. Veruje se da svaka reč danas ima duhovnu težinu.

Ovo nije samo tradicija

Ovo nije samo verski običaj – ovo je dan kada se podsećamo da ćutanje može biti lek, da jednostavnost ima snagu, i da poštovanje prema nečijoj žrtvi može da nas nauči kako da budemo bolji ljudi. Usekovanje je poziv da se zaustavimo, da ne reagujemo impulsivno, da ne sečemo rečima, da ne krvarimo emocijama.

Ako ti je dan krenuo burno – stani. Danas se ne dira, ne jede, ne govori – danas se ćuti i poštuje.

