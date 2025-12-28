Danas su Materice, jedan od najlepših praznika: Ovo su verovanja i običaji koje treba ispoštovati

Materice se posvećuju svim majkama i ženama, a tradicionalno se slave dve nedelje pre Božića. Ove običaje trebalo bi ispoštovati.

Po posebnom hrišćansko-pravoslavnom kalendaru, Detinci, Materice i Oci su praznici nanizani u danima pre Božića, dana rođenja Hristovog. Danas su Materice, praznik Svetih srpskih majki. Materice se posvećuju svim majkama i ženama, a evo šta simboliše „vezivanje“

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju Materice – praznik majki.

Materice se posvećuju svim majkama i ženama, a tradicionalno se slave dve nedelje pre Božića.

Nedelju dana ranije vernici su obeležavali Detinjce tako što su vezivali decu, a sada je red na decu da vezuju majke.

Prema običajima deca treba da rano ujutru šalom ili maramom da zavežu majku. „Vezivanje“ simboliše neraskidive porodične veze i bezgraničnu ljubav.

Zato se je važna simbolika ovog praznika odnosi se na ljubav prema porodici. Takođe se na ovaj dan sprema svečani, posni ručak, koji porodicu okuplja za stolom, prenose Novosti.

Nekada su žene koje imaju udate ćerke bez dece, odlazile kod njih u posetu, noseći kolače i darove za otkupljenje.

Materice su praznik na koji ne treba spremati kuću, usisavati, raspremati kuću. Novija tradicija nalaže da muškarci i očevi zajedno sa decom spreme nedeljni ručak mamama i bakama.

Za vreme posta u susret Božiću, treba okaditi kuću, sa porodicom se zajedno pomoliti, a na Materice mame upućuju i posebnu ličnu molitvu zahvaljujući se Bogu za zdravlje i prosperitet svoje dece i cele porodice.

Verovanja

Postoji i verovanje da muževi treba da vežu svoju tek udatu ženu i tako prizovu dobijanje potomstva u narednoj godini. Takođe, u nekim krajevima Srbije, posebno u današnjoj Hercegovini, postojao je običaj da se tek venčani par zavetuje jedno drugom na Materice/Oce, potvrđujući crkveni venčani zavet.

Za Materice je običaj i da sve žene obavezno odu na liturgiju u crkvu gde ih sveštenik pričesti i da im oproste od svih grehova koje su eventualno počinile poslednjih godinu dana. Prema jednom narodnom verovanju, danas nipošto ne treba obući već nošenu odeću već isključivo novu, kako bismo „čisti“ ušli u Novu godinu.

